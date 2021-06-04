Thấy nữ nhân viên không chịu phục vụ "kích dục" cho khách, vợ chồng chủ quán đã cùng với 2 nhân viên khách bắt nhốt và tra tấn dã man.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/6, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Trần Công Huân (39 tuổi) và Bùi Thị Hiên (39 tuổi, cùng ngụ tại TP.Biên Hòa), Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ người khác và chứa mại dâm.

4 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, Trần Công Huân cùng vợ là Bùi Thị Hiên mở quán cà phê tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Từ giữa tháng 2/2020 đến ngày 10/3/2020, do chị P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) là nữ tiếp viên quán, không chịu phục vụ “kích dục” cho khách, nên 2 vợ chồng chủ quán cùng 2 nhân viên là Huyền và Diện nhiều lần tra tấn chị T. bằng cách sử dụng cây vợt muỗi chế thành roi điện chích vào người chị T.. Ngoài ra, họ còn dùng cây sắt vuông dài 1 m đánh chị này gây thương tích nặng.

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận chị T. bị tỷ lệ thương tích là 96%.

TAND TP.Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Công Huân 7 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích; Bùi Thị Hiên 20 năm tù; Lê Thế Diện 18 năm tù và Lê Thị Ngọc Huyền 9 năm 8 tháng tù, cùng về tội Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật, Hành hạ người khác và Chứa mại dâm.

Kẻ ác tẩm xăng đốt ki ốt khiến chồng tử vong, vợ bỏng nặng từng được nạn nhân cưu mang, chỉ dạy cách làm ăn Do ganh ghét, đố kỵ với vợ chồng người em trai họ hàng, T.H. đã nhiều lần khóa cửa từ bên ngoài, nhốt không cho ra buôn bán. Đến lần này, hắn tàn độc hơn khi không những khóa cửa mà còn tẩm xăng đốt cháy ki ốt của gia đình anh P.L.. Vụ hỏa hoạn thương tâm khiến cho anh tử vong, vợ bỏng nặng.

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