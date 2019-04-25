Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường

Theo dữ liệu trong báo cáo mới nhất được cung cấp bởi Công ty TNHH Nielsen Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hiện đang đứng đầu thị trường trong nước về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra của cả ngành hàng sữa nước và sữa bột trẻ em trong 12 tháng liên tiếp (từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019).

Trong nhiều năm qua, Vinamilk vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với sản phẩm sữa nước và sữa bột trẻ em có chất lượng quốc tế và bằng những nỗ lực cải tiến công nghệ cũng như tiên phong với các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến như Organic, A2… Nhờ đó, Vinamilk tiếp tục củng cố và khẳng định vị trí là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất theo bảng xếp hạng Brand Footprint của Kantar WorldPanel năm 2018. Cũng theo Kantar khảo sát tại 4 thành phố lớn của Việt Nam cho thấy hơn 97% hộ gia đình có sử dụng sản phẩm của Vinamilk và con số này ở khu vực nông thôn là hơn 86% (tính đến 12/2018).

Không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước, Vinamilk cũng được xét chọn là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương 45.520 tỷ đồng) và đã có mặt tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các sản phẩm chủ lực là sữa bột, bột dinh dưỡng cho trẻ em, sữa đặc, sữa chua… Trong đó, có các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu rất cao như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc,…

Đầu tư vào R&D và kiểm soát chất lượng giúp các sản phẩm sữa bột của Vinamilk đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và cả xuất khẩu

Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk, ông Phan Minh Tiên phát biểu: “Vinamilk rất trân trong sự ủng hộ và tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam dành cho các sản phẩm và thương hiệu Vinamilk. Đó chính là động lực lớn nhất của công ty trong hành trình gần 43 năm của mình. Trong thời gian tới, Vinamilk sẽ tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các dòng sản phẩm theo các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới như Organic, A2… để giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam.”

Phát triển song song cả năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm

Để đáp ứng cho nhu cầu thị trường cả trong và ngoài nước, Vinamilk đã liên tục đầu tư phát triển năng lực sản xuất với 13 nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 2 siêu nhà máy sữa nước và sữa bột có công suất lớn, được áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Cụ thể, Nhà máy sữa Việt Nam (sản xuất sữa nước) có công suất tối đa 800 triệu lít/năm, Nhà máy sữa bột Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu lên đến 2000 tỷ đồng, có công suất 54.000 tấn sữa bột/năm.

Dây chuyền sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% tại Nhà máy sữa Việt Nam

Nhà máy sữa bột Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu lên đến 2000 tỷ đồng trên diện tích 20ha được đầu tư công nghệ hiện đại

Sữa bột trẻ em Vinamilk được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại

Chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng quốc tế

Phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi phục vụ cho sản xuất công nghiệp là chiến lược then chốt Vinamilk. Mới đây, Vinamilk khánh thành trang trại thứ 12 tại Tây Ninh với mô hình “resort” bò sữa, được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện vào quản lý và chăn nuôi. “Resort” bò sữa này cũng là thành viên trong hệ thống trang trại được xác nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global G.A.P) lớn nhất Châu Á của Vinamilk. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp phát triển ngành sữa Việt, cho thấy nỗ lực của Vinamilk trong việc quyết tâm đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng chuẩn quốc tế cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trang trại bò sữa Tây Ninh có quy mô 8.000 bò bê với tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 1.200 tỷ đồng

Hiện nay, tổng đàn bò Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 130.000 con (bao gồm từ 12 trang trại Vinamilk và các nông hộ chăn nuôi đang có hợp đồng cung cấp sữa tươi nguyên liệu cho Vinamilk dưới sự giám sát về kỹ thuật chăn nuôi và kiểm tra chất lượng sữa theo các quy chuẩn của Vinamilk). Với nguồn lực trên, Vinamilk có thể sản xuất bình quân từ 950-1.000 tấn sữa tươi nguyên liệu/ngày, tương đương khoảng 5,5 triệu hộp sữa tươi/ngày (hộp180ml).

Hệ thống 12 trang trại của Vinamilk trên cả nước đều được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế về nông nghiệp, trong đó 10 trang trại được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P, với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand và 2 trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn Organic Châu Âu.

Ngoài các trang trại bò sữa Organic tại Việt Nam, Vinamilk đã đầu tư xây dựng một dự án tổ hợp trang trại Organic tại Lào với quy mô 4.000 con

Sau hơn 40 năm phát triển cùng những thành quả đáng ghi nhận, Vinamilk vẫn đang cho thấy sự đầu tư, đổi mới không ngừng nghỉ để mang đến những sản phẩm chất lượng theo các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, dẫn đầu xu hướng về dinh dưỡng và sức khỏe, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.