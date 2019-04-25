Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường

Xã hội 25/04/2019 14:02

Là thương hiệu sữa được lựa chọn nhiều nhất Việt Nam, Vinamilk tiếp tục dẫn đầu thị trường trong nước ở cả 2 ngành hàng lớn là sữa nước và sữa bột trẻ em, với các sản phẩm nổi bật như Sữa tươi 100%, Sữa bột Dielac và Optimum Gold.

Tiếp tục dẫn đầu thị trường sữa

Theo dữ liệu trong báo cáo mới nhất được cung cấp bởi Công ty TNHH Nielsen Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hiện đang đứng đầu thị trường trong nước về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra của cả ngành hàng sữa nước và sữa bột trẻ em trong 12 tháng liên tiếp (từ tháng 3/2018 đến tháng 2/2019).

Trong nhiều năm qua, Vinamilk vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với sản phẩm sữa nước và sữa bột trẻ em có chất lượng quốc tế và bằng những nỗ lực cải tiến công nghệ cũng như tiên phong với các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến như Organic, A2… Nhờ đó, Vinamilk tiếp tục củng cố và khẳng định vị trí là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất theo bảng xếp hạng Brand Footprint của Kantar WorldPanel năm 2018. Cũng theo Kantar khảo sát tại 4 thành phố lớn của Việt Nam cho thấy hơn 97% hộ gia đình có sử dụng sản phẩm của Vinamilk và con số này ở khu vực nông thôn là hơn 86% (tính đến 12/2018).

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 1

Vinamilk đa dạng hóa các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng đầy đủ những nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ em

 Không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước, Vinamilk cũng được xét chọn là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương 45.520 tỷ đồng) và đã có mặt tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các sản phẩm chủ lực là sữa bột, bột dinh dưỡng cho trẻ em, sữa đặc, sữa chua… Trong đó, có các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu rất cao như Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc,…

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 2

Đầu tư vào R&D và kiểm soát chất lượng giúp các sản phẩm sữa bột của Vinamilk đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và cả xuất khẩu

Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk, ông Phan Minh Tiên phát biểu: “Vinamilk rất trân trong sự ủng hộ và tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam dành cho các sản phẩm và thương hiệu Vinamilk. Đó chính là động lực lớn nhất của công ty trong hành trình gần 43 năm của mình. Trong thời gian tới, Vinamilk sẽ tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các dòng sản phẩm theo các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến trên thế giới như Organic, A2… để giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam.”

Phát triển song song cả năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm

 Để đáp ứng cho nhu cầu thị trường cả trong và ngoài nước, Vinamilk đã liên tục đầu tư phát triển năng lực sản xuất với 13 nhà máy tại Việt Nam, trong đó có 2 siêu nhà máy sữa nước và sữa bột có công suất lớn, được áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Cụ thể, Nhà máy sữa Việt Nam (sản xuất sữa nước) có công suất tối đa 800 triệu lít/năm, Nhà máy sữa bột Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu lên đến 2000 tỷ đồng, có công suất 54.000 tấn sữa bột/năm.

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 3

Dây chuyền sản xuất sản phẩm Sữa tươi 100% tại Nhà máy sữa Việt Nam

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 4

Nhà máy sữa bột Việt Nam có vốn đầu tư ban đầu lên đến 2000 tỷ đồng trên diện tích 20ha được đầu tư công nghệ hiện đại

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 5

Sữa bột trẻ em Vinamilk được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại

 Chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng quốc tế

 Phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi phục vụ cho sản xuất công nghiệp là chiến lược then chốt Vinamilk. Mới đây, Vinamilk khánh thành trang trại thứ 12 tại Tây Ninh với mô hình “resort” bò sữa, được tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện vào quản lý và chăn nuôi. “Resort” bò sữa này cũng là thành viên trong hệ thống trang trại được xác nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global G.A.P) lớn nhất Châu Á của Vinamilk. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp phát triển ngành sữa Việt, cho thấy nỗ lực của Vinamilk trong việc quyết tâm đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng chuẩn quốc tế cho người tiêu dùng Việt Nam.  

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 6

 Trang trại bò sữa Tây Ninh có quy mô 8.000 bò bê với tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 1.200 tỷ đồng

 Hiện nay, tổng đàn bò Vinamilk đang quản lý và khai thác sữa đạt xấp xỉ 130.000 con (bao gồm từ 12 trang trại Vinamilk và các nông hộ chăn nuôi đang có hợp đồng cung cấp sữa tươi nguyên liệu cho Vinamilk dưới sự giám sát về kỹ thuật chăn nuôi và kiểm tra chất lượng sữa theo các quy chuẩn của Vinamilk). Với nguồn lực trên, Vinamilk có thể sản xuất bình quân từ 950-1.000 tấn sữa tươi nguyên liệu/ngày, tương đương khoảng 5,5 triệu hộp sữa tươi/ngày (hộp180ml).

 Hệ thống 12 trang trại của Vinamilk trên cả nước đều được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế về nông nghiệp, trong đó 10 trang trại được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P, với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand và 2 trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn Organic Châu Âu.

Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường - Ảnh 7

Ngoài các trang trại bò sữa Organic tại Việt Nam, Vinamilk đã đầu tư xây dựng một dự án tổ hợp trang trại Organic tại Lào với quy mô 4.000 con

 Sau hơn 40 năm phát triển cùng những thành quả đáng ghi nhận, Vinamilk vẫn đang cho thấy sự đầu tư, đổi mới không ngừng nghỉ để mang đến những sản phẩm chất lượng theo các tiêu chuẩn cao nhất của thế giới, dẫn đầu xu hướng về dinh dưỡng và sức khỏe, xứng đáng với niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. 

Nóng nhất MXH: Con trai bỏ vợ theo nhân tình, mẹ bảo 'đàn ông chơi bời là chuyện bình thường'

Nóng nhất MXH: Con trai bỏ vợ theo nhân tình, mẹ bảo 'đàn ông chơi bời là chuyện bình thường'

Sau khi cùng vợ trải qua những ngày tháng khó khăn, gian khổ thì người đàn ông này lại có nhân tình bên ngoài, vứt bỏ tình cảm vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   vinamilk sữa bột

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản