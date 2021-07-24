Khởi tố tài xế ô tô liều lĩnh nhấn ga 'ủi thẳng' vào CSGT rồi bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

Xã hội 24/07/2021 14:20

Tài xế Chiến giật lại giấy tờ rồi cố thủ trong xe, đóng kín cửa không hợp tác. Sau đó, Chiến còn nhấn ga ủi xe vào 1 chiến sĩ CSGT đế vượt chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 51 ngày (tính từ ngày 25/7) đối với nam tài xế Lưu Văn Chiến (37 tuổi, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về tội "chống người thi hành công vụ". Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn cùng ngày.

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Khởi tố tài xế đâm CSGT rồi bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của báo Thanh Niên, trước đó, ngày 16/7, tại chốt kiểm dịch Covid-19 Trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã yêu cầu dừng lại và kiểm tra xe ô tô mang BS 29B-062.53 do Chiến điều khiển. Thế nhưng, khi xuất trình giấy tờ, Thượng úy Bùi Quang Thanh - Cán bộ Cục CSGT, phát hiện tài xế Chiến không có bằng lái nên lập tức yêu cầu bổ sung để đối chiếu với giấy xét nghiệm Covid-19. Lúc này, Chiến đã giật lại giấy tờ rồi leo lên xe, đóng cửa.

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Tài xế Chiến đâm thẳng vào CSGT trước khi bỏ chạy - Ảnh: Cắt từ clip

Lập tức, Thượng úy Thanh đã chạy đến trước đầu xe để yêu cầu Chiến mở cửa nhưng tài xế vẫn cố thủ bên trong, thậm chí cố ý đạp ga khiến xe "đẩy" thượng úy Thanh đi một đoạn khoảng 10 mét. Trước tình huống nguy hiểm, thượng úy Thanh đã kịp thời tránh được ra khỏi đầu xe. Sau đó, Chiến nhấn ga tăng tốc mạnh hơn phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công tác Cục CSGT đuổi theo, đến Km số 9 thì bắt được Chiến.

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Nhiều trường hợp tài xế đã bị xử phạt trong thời gian ngắn gần đây - Ảnh: báo Thanh niên

Lúc này, tài xế Chiến mới chịu khai nhận rằng bằng lái đã bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ. Do đó, khi đến chốt kiểm dịch này sợ không xuất trình được giấy tờ sẽ bị xử phạt nên đã quyết định liều lĩnh giật giấy tờ xe và bỏ chạy, bất chấp CSGT đứng trước đầu xe. 

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