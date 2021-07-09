Khẩn: TP.HCM thông báo tạm dừng tuyển sinh các lớp đầu cấp

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo khẩn đến trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức yêu cầu tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thông báo khẩn đến trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức yêu cầu tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM, trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, những quận, huyện nào đang triển khai tuyển sinh trực tuyến thì tiếp tục thực hiện.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Sở GD-ĐT đã xin ý kiến UBND TP về việc kéo dài thời gian thực hiện tuyển sinh đầu cấp đến ngày 10/8 thay vì 31/7 như kế hoạch trước đây.

Để thực hiện Chỉ thị 16, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung như: Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm những quy định về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

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Sở GD-ĐT cũng yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Các đơn vị giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ làm việc tại cơ quan trong những trường hợp thật sự cần thiết theo phân công của lãnh đạo đơn vị.

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