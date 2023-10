Khẩn: TP.Cần Thơ thông báo giãn cách xã hội từ 0h ngày 12/7

Sau khi xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bạn, Lãnh đạo TP.Cần Thơ thống nhất giãn cách xã hội toàn thành phố trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/7.

Theo thông tin từ báo Chính Phủ, chiều 11/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 (BCĐ) TP.Cần Thơ họp khẩn trực tuyến. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, căn cứ ý kiến của các thành viên BCĐ, thống nhất giãn cách xã hội toàn thành phố trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 12/7 theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Riêng quận Ninh Kiều và Cái Răng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Đồng thời nhấn mạnh các quận, huyện tập trung, quyết liệt, truy vết thật nhanh các F1, F2, F3; từ đó xét nghiệm nhanh, khoanh vùng rộng, cách ly hẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Tổ COVID-19 cộng đồng ghi nhận hồ sơ y tế và cài bluezone cho các hộ dân, giám sát hoạt động người dân, nhất là nơi áp dụng Chỉ thị 16. Lực lượng Công an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ y tế truy vết. Đồng thời xử lý thật nghiêm người vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ngành Y tế thành phố đảm bảo thần tốc truy vết, xét nghiệm, cách ly và giữ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên; đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác xét nghiệm, điều trị; khẩn trương mua sắm nhanh hóa chất, vật tư, xét nghiệm. Bệnh viện vừa phòng, chống dịch bệnh vừa điều trị và không để lây nhiễm trong bệnh viện. Ở các khu cách ly quận, huyện tuyệt đối không để lây chéo. Bố trí đảm bảo an toàn, ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người được cách ly. Khảo sát các nơi làm khu cách ly đảm bảo cơ sở vật chất và phòng dịch. Rút bớt lực lượng ở các điểm kiểm soát ở các cửa ngõ thành phố để tăng cường cho các đội truy vết, xét nghiệm, khử khuẩn.

Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn thực hiện tốt Nghị định 68 đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng. Đồng thời tham mưu, vận động, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội như người bán vé số, tiểu thương...

Ông Trần Việt Trường cho biết thành phố nghiên cứu cho cách ly thí điểm tại nhà. Tuy nhiên phải có hướng dẫn, giám sát và có thể có bảng thông báo dán trước nhà. Khuyến cáo người dân thành phố tiếp tục đồng lòng, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

