Khẩn: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, cách Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210km, giật cấp 10

Xã hội 30/08/2025 10:18

Sáng nay 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6.

Theo báo Người Lao Động, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6, ở vị trí khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông. Tâm bão cách bờ biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó sang Lào và suy yếu dần.

Khẩn: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, cách Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210km, giật cấp 10 - Ảnh 1
Hình ảnh mây vệ tinh của cơn bão số 6 tiến gần vào đất liền. Báo Người Lao Động. 

Từ trưa 30/8, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng khu vực ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng lưu ý, từ thời điểm này có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, đặc biệt trong giai đoạn trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Về mưa, từ sáng 30/8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo thông tin báo VietNamNet, do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Khẩn: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, cách Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210km, giật cấp 10 - Ảnh 2
Các chuyên gia nhận định, bão số 6 mạnh cấp 8, ít khả năng mạnh lên cấp 9. Ảnh: VietNamNet. 

Ngoài ra, ngày 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 15–35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn: >70mm/3h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

