'Kẻ thù số một' của bà Phương Hằng bất ngờ góp mặt, 'thanh minh' đủ kiểu trong nhóm kín 'Nghệ sĩ Việt'

Xã hội 20/06/2021 07:21

Thời gian qua, nhóm chát bị nghi là của các nghệ sĩ Việt lập ra để cùng 'hợp sức' chống lại một nhân vật có những phát ngôn không hay về giới showbiz đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Mới đây, một nhân vật quen mặt với dư luận thời gian qua cũng được cho là có mặt và có những phát biểu gây choáng.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại rất nhiều đoạn tin nhắn từ một group chat Viber có tên "NGHỆ SĨ VIỆT". Các tài khoản trong nhóm này được cho là của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất nhì Vbiz. 

Theo nội dung của đoạn chat thì các thành viên của nhóm đang bàn luận về việc đối phó với một nhân vật có những phát ngôn gây tranh cãi về giới nghệ sĩ. Một số người trong nhóm này bày tỏ sự bức xúc và đã thu thập chứng cứ, gửi đơn lên các hiệp hội để bảo vệ giới nghệ sĩ.

Sự việc ngay lập tức khiến dư luận xôn xao. CĐM đã đồng loạt vào truy vết từng thành viên trong group chat. Đáng chú ý, bên cạnh những tài khoản được cho là của nghệ sĩ Việt, mọi người còn bàng hoàng nhận ra một cái tên quen thuộc trong thời gian gần đây, không ai khác chính là "Huỳnh Ngọc Thiên Hương" hay thường gọi là "Hai Lúa", chính là "đối thủ giấu mặt số 1" của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") trong các cuộc livestream qua lại. 

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Một phần tin nhắn của nhóm chat - Ảnh: Internet

Cụ thể, Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Hai Lúa có màn "chào sân" với các thành viên khác bằng một bức tâm thư ngắn. Tài khoản này cho biết vì chứng kiến một nhân vật có nhiều lời xúc phạm giới văn nghệ sĩ nên họ mới "lên tiếng phản biện chứ bản thân cũng không có quyền lợi gì". Qua đây, tài khoản này muốn gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ nếu trước đó có những lời xúc phạm.

Hiện, dù chưa biết thực hư thế nào nhưng sự việc đã khiến nhiều người quan tâm.

'Kẻ thù số một' của bà Phương Hằng bất ngờ góp mặt, 'thanh minh' đủ kiểu trong nhóm kín 'Nghệ sĩ Việt' - Ảnh 2
Các nghệ sĩ đã lên tiếng về nhóm 'Nghệ sĩ Việt' - Ảnh Internet

Ngoài ra, sau khi thông tin về group chat bị lộ, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng phản hồi về sự việc. Theo đó, nữ ca sĩ Phương Thanh khẳng định có người đang mạo danh cô bởi nữ ca sĩ không sử dụng Viber và cũng không tham gia vào nhóm chat nào trên nền tảng này. Riêng nghệ sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có một bài đăng dài lên tiếng về vụ việc.

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Từ khóa:   group chat nghệ sĩ Việt bà Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Ngọc Thiên Hương

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