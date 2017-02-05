Theo những hình ảnh trong đoạn clip trên, có thể thấy thủ phạm đã đi theo nạn nhân một đoạn đường dài. Vụ t? vi ệc xảy ra ngay gần nhà của nạn nhân, vì thời gian vụ hành hung xảy ra vào lúc hơn 2 giờ chiều nên xung quanh rất ít người qua lại. Hơn nữa, tên thủ phạm đã chuẩn bị kĩ càng, hắn chỉ chờ nạn nhân đi đến nơi vắng vẻ để ra tay.

Những hình ảnh thủ phạm được camera ghi lại là một người đàn ông trẻ, cao to và rất khỏe. Còn nạn nhân được cảnh sát cho biết là một người phụ nữ 58 tuổi. Vậy mà gã đàn ông to lớn kia liên tục một một cây gậy dài đập vào đầu của nạn nhân.

Cảnh sát hiện đang truy lùng tên thủ phạm đã gây ra vụ tấn công khiến bà cụ 58 tuổi hiện đang phải nằm viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết: “Gã này khá cẩn thận, vì trước khi ra tay hắn đã quan sát nạn nhân và hoàn cảnh xung quanh rất kỹ. Chỉ khi xác định sẽ không có ai xuất hiện, hắn mới rút hung khí – là một thanh gỗ dài được dấu trong áo để tấn công nạn nhân”.

Theo như thông tin của Mirror đăng tải thì sự việc trên xảy ra vào ngày 2 tháng 8 năm ngoái tại thành phố Wichita, thuộc tiểu bang Kansas của Mỹ nhưng cho đến nay cảnh sát mới công bố đoạn clip trên vì chưa tìm thấy thủ phạm và họ mong muốn người dùng mạng xã hội có thể giúp đỡ họ trong việc tìm ra thủ phạm.

Khi công bố đoạn clip trên, các cơ quan chức năng cho biết: “Người đàn ông này đã đi theo nạn nhân vào trong tòa nhà, hắn ta đã noi nhỏ với nạn nhân điều gì đó. Nhưng khi nạn nhân quay lưng đi thì gã này đột ngột rút trong người một cây gậy dài bằng gỗ tấn công liên tục vào nạn nhân. Theo như những gì camera ghi lại, nạn nhân đã bị đánh 5 cái vào đầu trước khi ngã xuống, sau đó hắn tiếp tục đánh nạn nhân thêm hai gậy nữ rồi mới bỏ đi. Mặc dù sau đó không lâu có người phát hiện nạn nhân bị thương và đưa vào bệnh viện điều trị nhưng đến nay bà ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe”.

Trên trang chủ Facebook của cảnh sát thành phố Wichita có đăng: “Các thám tử dã cố gắng tìm kiếm thủ phạm trong 6 tháng qua, nhưng rất tiếc đã không tìm được bất kỳ manh mối nào. Chúng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng trong việc xác định nghi phạm”.

Hy vọng, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, cảnh sát sẽ sớm tìm ra được thủ phạm để trừng trị thích đáng trước pháp luật.