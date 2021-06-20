Karaoke hoạt động bất chấp mùa dịch ở Đồng Nai: 2 nữ tiếp viên 'thoát y' nhảy múa cùng 20 khách hát

Xã hội 20/06/2021 13:00

Một địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke đóng kín cửa, nhưng bên trong lại tổ chức hoạt động bí mật. Lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ đã phát hiện khoảng 20 người tụ tập hát hò, trong đó có 2 nữ tiếp viên khỏa thân nhảy múa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 20/6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành lập hồ sơ xử lý cơ sở karaoke Thu Hằng, ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa khi mở quán cho khách hát karaoke và cho nhân viên thoát y phục vụ khách vi phạm lệnh tạm ngưng kinh doanh của UBND tỉnh Đồng Nai để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, khoảng 22h30 ngày 19/6, Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng Công an phường Tân Phong kiểm tra hành chính quán karaoke Thu Hằng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang có khoảng 20 khách và nhân viên đang hát trong phòng karaoke. Tại một phòng hát, có 2 nhân viên nữ đang trong tình trạng thoát y nhảy múa và hát với khách.

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Bên ngoài quán karaoke cho đóng cửa để 'đánh lừa' lực lượng chức năng - Ảnh: Tiền Phong

Làm việc với cơ quan công an, các nhân viên khoả thân khai nhận đã thoả thuận với chủ cơ sở để thực hiện hành vi nhảy múa thoát y với khách nam, với mục đích thu hút khách và được nhận khoản tiền “bo” từ khách. 

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1 trong 2 nữ nhân viên karaoke bị bắt quả tang - Ảnh: Người Lao Động

Để đối phó với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho tắt đèn và khoá cửa sau khi đón khách vào bên trong và bố trí người canh gác, sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra để bên trong tẩu thoát.

Ngoài việc bị xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, chủ cơ sở và các khách hát karaoke đang được Công an TP.Biên Hòa xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

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Từ khóa:   COVID-19 Karaoke tiếp viên karaoke khỏa thân

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