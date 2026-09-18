iPhone Duo vừa ra mắt đã đặt Samsung vào tình huống đặc biệt: Đối thủ hay đối tác?

Xã hội 18/09/2026 16:25

Apple và Samsung từ lâu được xem là hai đối thủ lớn nhất trên thị trường smartphone cao cấp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của iPhone Duo lại tạo ra một nghịch lý: Apple ra mắt chiếc iPhone có thể cạnh tranh trực tiếp với bản Galaxy Z Fold, nhưng để hoàn thiện sản phẩm này, hãng có thể vẫn cần đến năng lực công nghệ từ chính đối thủ Samsung. Mối quan hệ giữa hai tập đoàn vì vậy không chỉ đơn thuần là cạnh tranh, mà còn là sự kết hợp giữa đối đầu và hợp tác trong chuỗi cung ứng.

iPhone Duo mở ra cuộc đối đầu mới giữa Apple và Samsung trong thị trường điện thoại gập

Trong nhiều năm, Samsung là một trong những thương hiệu tiên phong định hình thị trường smartphone màn hình gập. Phiên bản Galaxy Z Fold đã trải qua nhiều thế hệ cải tiến, từ thiết kế bản lề, độ bền màn hình đến khả năng tối ưu phần mềm. Điều này giúp Samsung xây dựng vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại gập cao cấp trước khi Apple chính thức tham gia.

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Samsung là một trong những thương hiệu tiên phong định hình thị trường smartphone màn hình gập

Sự xuất hiện của iPhone Duo vì vậy tạo ra một thay đổi đáng chú ý. Apple không phải hãng đầu tiên làm điện thoại gập, nhưng lại là thương hiệu có khả năng đưa công nghệ này tiếp cận nhóm người dùng iPhone vốn chưa từng cân nhắc smartphone gập. Tác động lớn nhất của iPhone Duo có thể không nằm ở doanh số trong ngắn hạn, mà ở việc thay đổi nhận thức của người dùng.

Một bộ phận khách hàng trước đây chỉ quan tâm đến iPhone dạng thanh - thiết kế vẫn được giữ trên iPhone 18 Pro và iP 18 Pro Max vừa ra mắt, có thể bắt đầu cân nhắc một thiết bị có khả năng mở rộng màn hình, sử dụng linh hoạt hơn cho công việc và giải trí. Điều này tạo áp lực lên Samsung Galaxy Z Fold không còn chỉ cạnh tranh với các hãng Android khác, mà phải đối mặt với một đối thủ có lợi thế lớn về thương hiệu, hệ sinh thái và tệp người dùng trung thành.

Samsung vừa cạnh tranh với iPhone Duo, vừa có thể hưởng lợi từ sự xuất hiện của sản phẩm này

Điểm đặc biệt trong cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung nằm ở chỗ hai công ty không chỉ đối đầu trên thị trường thiết bị cuối, mà còn có mối quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng. Trong ngành công nghệ, việc một công ty cung cấp linh kiện cho đối thủ không phải điều bất thường. Các tập đoàn lớn thường vừa cạnh tranh ở sản phẩm thương mại, vừa hợp tác ở những lĩnh vực mà một bên có lợi thế công nghệ.

Với smartphone màn hình gập, màn hình là một trong những linh kiện quan trọng và phức tạp nhất. Samsung Display được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực màn hình OLED, bao gồm cả công nghệ màn hình gập. Vì vậy, sự tham gia của Samsung trong chuỗi cung ứng iPhone Duo tạo ra một tình huống đặc biệt: Samsung có thể góp phần tạo ra một sản phẩm cạnh tranh với chính bản Galaxy Z Fold.

iPhone Duo vừa ra mắt đã đặt Samsung vào tình huống đặc biệt: Đối thủ hay đối tác? - Ảnh 2

Màn hình gập là một trong những linh kiện quan trọng và phức tạp nhất

iPhone Duo có thể khiến cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung thay đổi cách tiếp cận

Trước đây, cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung chủ yếu xoay quanh những yếu tố quen thuộc như camera, hiệu năng, màn hình hoặc hệ sinh thái. Tuy nhiên, với iPhone Duo, cuộc đua có thể chuyển sang một hướng mới: ai có thể biến thiết kế gập thành trải nghiệm sử dụng phổ biến hơn.

Samsung có lợi thế về kinh nghiệm khi đã phát triển điện thoại gập qua nhiều thế hệ và có thời gian xây dựng thói quen người dùng. Apple lại có lợi thế về khả năng hoàn thiện trải nghiệm. Hãng có thể tận dụng iOS, App Store và hệ sinh thái thiết bị để khiến một thiết kế mới trở nên quen thuộc hơn với người dùng iPhone.

Đây cũng là cách Apple từng tạo ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực. Apple Watch không phải chiếc smartwatch đầu tiên, AirPods không phải tai nghe không dây đầu tiên, nhưng Apple đã giúp những sản phẩm này trở thành một phần quan trọng trong đời sống công nghệ.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

iPhone Duo đặt Samsung vào một tình huống chưa từng có: phải cạnh tranh với Apple ở thị trường smartphone gập, nhưng đồng thời có thể trở thành một phần trong quá trình tạo ra sản phẩm đó. Cuộc cạnh tranh giữa hai hãng vì vậy không chỉ còn là câu chuyện ai bán được nhiều điện thoại hơn, mà còn là cuộc đua xem ai sẽ định hình tương lai của thiết bị di động.

 

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