iPhone 17 và iPhone Air lộ diện: Điểm nhấn đột phá từ chip A19 và A19 Pro, hiệu năng vượt mọi giới hạn

Sự kiện được mong chờ nhất năm của Apple đã chính thức bùng nổ, vén màn thế hệ iPhone mới nhất với những nâng cấp toàn diện, đặc biệt là về sức mạnh xử lý. Apple một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn di động khi trang bị cho các dòng sản phẩm mới con chip A19/A19 Pro được tối ưu hóa riêng biệt, đáp ứng hoàn hảo từng nhu cầu của người dùng.

Tin vui: Lần đầu tiên Việt Nam mở bán sớm nhất sản phẩm iPhone, đây là sự kiện chưa từng có. Thông tin chính thức từ Apple thì Việt Nam nằm trong 63 quốc gia mở đặt trước iPhone 17 và iPhone Air này từ 19:00 12/9 nhận hàng sớm từ 08:00 19/9 và không phải chờ đợi tới 2 - 4 tuần sau đó như các năm trước, như vậy là cùng thời điểm với các thị trường phát triển như Mỹ, Singapore, Úc, v.v... khách hàng tại Việt Nam được trên tay sớm sản phẩm được mong chờ nhất của Apple trong năm nay.

A19 - Sức mạnh tiêu chuẩn mới cho iPhone 17 Không chỉ là một bản nâng cấp, chip A19 trên iPhone 17 là một bước nhảy vọt thực sự. Được xây dựng trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất, A19 mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội cùng hiệu năng đỉnh cao. CPU 6 lõi và GPU 5 lõi thế hệ mới: Cung cấp tốc độ xử lý nhanh như chớp cho mọi tác vụ hàng ngày, từ lướt web, mạng xã hội đến chỉnh sửa ảnh. Đặc biệt, những người dùng nâng cấp từ các đời iPhone cũ sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về tốc độ và độ mượt mà.

Trải nghiệm gaming đỉnh cao: Với GPU được cải tiến mạnh mẽ, A19 dễ dàng xử lý các tựa game đồ họa nặng nhất ở mức cài đặt cao, kết hợp cùng màn hình ProMotion 120Hz mang lại những khung hình mượt mà, sống động chưa từng có.

Tối ưu cho Apple Intelligence: Neural Engine được cải tiến giúp các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên máy chạy nhanh hơn, thông minh hơn, từ dịch thuật trực tiếp đến các tính năng nhiếp ảnh điện toán phức tạp, tất cả đều diễn ra tức thì.

iPhone 17 thường sẽ có các phiên bản dung lượng 256GB và 512GB. A19 Pro - Nâng tầm “Pro” cho iPhone Air và iPhone 17 Pro Series Nếu A19 đã ấn tượng, thì A19 Pro chính là một con quái vật hiệu năng thực thụ, được thiết kế cho những người dùng đòi hỏi khắt khe nhất. Đây là con chip di động nhanh nhất mà Apple từng tạo ra.

Hiệu năng CPU nhanh nhất thế giới smartphone: A19 Pro sở hữu các lõi hiệu năng cao được cải tiến, cùng bộ nhớ đệm lớn hơn 50% ở các lõi tiết kiệm điện, mang lại tốc độ phản hồi tức thì và khả năng đa nhiệm tuyệt vời.

GPU với sức mạnh đồ họa ngang ngửa MacBook Pro: Apple đã tích hợp "Neural Accelerators" (Bộ tăng tốc thần kinh) vào từng lõi GPU, mang lại hiệu suất tính toán AI cao gấp 3 lần so với A18 Pro. Điều này không chỉ biến iPhone thành một cỗ máy chơi game di động mạnh mẽ nhất mà còn là một công cụ sáng tạo chuyên nghiệp, xử lý các tác vụ đồ họa AI và chỉnh sửa video 4K một cách dễ dàng.

Sự khác biệt đến từ hệ thống tản nhiệt: Trên iPhone Air: Sức mạnh và hiệu quả năng lượng của A19 Pro là chìa khóa cho thiết kế siêu mỏng, nhẹ đến kinh ngạc mà vẫn đảm bảo hiệu năng Pro. Trên iPhone 17 Pro và Pro Max: Con chip này được giải phóng toàn bộ tiềm năng nhờ hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) và khung nhôm nguyên khối hoàn toàn mới. Thiết kế đột phá này giúp máy duy trì hiệu năng đỉnh cao tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước, cho phép người dùng chơi game hay dựng phim hàng giờ liền mà không lo giảm hiệu suất.

Các phiên bản dung lượng: iPhone Air & iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB, và lần đầu tiên có phiên bản 2TB. Ưu đãi Pre-Order iPhone mới nhất tại Thế Giới Di Động Thế hệ iPhone mới nhất, với sức mạnh đột phá từ chip A19 và A19 Pro, hứa hẹn sẽ định nghĩa lại trải nghiệm di động, từ giải trí đỉnh cao đến công việc sáng tạo chuyên nghiệp. Bạn có thể đặt trước iPhone 17 Series và iPhone Air từ 19:00 ngày 12/9 và máy sẽ đến tay người dùng Việt Nam sớm nhất từ 08:00 ngày 19/9. Đặt trước iPhone mới ngay hôm nay để nhận loạt ưu đãi cực hấp dẫn: Giao trễ tặng ngay 1 triệu

Trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 10% (trong vòng 6 – 12 tháng)

Thu cũ đổi mới, trợ giá đến 3 triệu

Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử

Mua kèm iPad/Mac/Watch/AirPods giảm đến 3 triệu

Tặng PMH phụ kiện đến 500.000đ và SIM MobiFone 6 tháng (8GB/ngày) đến 200.000đ

Bảo hành mở rộng & bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990K

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM Viettel – Mobi – Vina Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu siêu phẩm công nghệ sớm! Đăng ký nhận thông tin ngay tại TGDĐ!

Suýt mất mạng do chủ quan khi bị gai đâm vào đùi Chỉ từ một vết gai đâm vào đùi khi đi làm ruộng, ông L.V.T (51 tuổi, Sơn La) đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/iphone-17-va-iphone-air-lo-dien-iem-nhan-ot-pha-tu-chip-a19-va-a19-pro-hieu-nang-vuot-moi-gioi-han-742004.html