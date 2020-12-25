Hy hữu: Nam thanh niên mặc quần lót chạy ra khỏi nhà nghỉ tìm bạn gái bỏ trốn cùng bộ quần áo

Hình ảnh nam thanh niên chỉ mặc quần lót chạy ra đường khiến những người chứng kiến và cộng đồng mạng không khỏi hoang mang.

Tối 24/12, trong khi mọi người đang nô nức đi chơi mừng lễ Giáng Sinh thì một nam thanh niên lại chiếm spotlight trên mạng xã hội. Theo đó, chàng trai này chỉ mặc quần lót chạy ra đường, ngơ ngác tìm cô gái cùng vào nhà nghỉ trước đó.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, chàng trai này phân trần: “Nó là đứa con gái em vừa dắt vào đấy. Hai đứa chơi với nhau, là bạn bè thôi. Nó mới đi ra đây mà, báo công an hộ em với”.

Nam thanh niên chỉ mặc quần lót chạy ra đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Chứng kiến sự việc trên, mọi người đã khuyên chàng trai nên quay vào nhà nghỉ, trích xuất camera để tìm người. Khi người dân xung quanh giục mặc quần áo, anh chàng tiết lộ cô gái đã lấy hết quần áo.

Mặc dù chưa biết sự việc được giải quyết ra sao nhưng hình ảnh này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng.

Thanh niên này không còn quần áo vì cô bạn đi cùng đem đi hết - Ảnh: FB

“Bạn bè mà vào nhà nghỉ, lột đồ hết sao? Chắc vào trong đi vệ sinh. Mặc dù biết không nên cười trên nỗi đau của người khác nhưng buồn cười quá đi mất”, M.L bình luận.

“Chắc nam thanh niên này gạ cô gái vào nhà nghỉ, cô nàng vào để dạy cho anh chàng 1 bài học thôi. Chuyện này chỉ trách mình thôi chứ trách ai bây giờ”, một người dùng mạng xã hội phỏng đoán.

“Buổi tối đáng nhớ, chàng trai chắc không thể nào quên kỷ niệm này đâu nhỉ. Đúng là chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra”, một người bình luận.

Hiện vụ việc này vẫn đang được mọi người chia sẻ, bình luận không ngừng.

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