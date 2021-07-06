Huỳnh Ngọc Thiên Hương bất ngờ lôi Vy Oanh vào cuộc, hé lộ 'cao nhân' đứng sau phát ngôn gây bão của nữ ca sĩ

Xã hội 06/07/2021 13:30

Liên quan đến vụ ồn ào của Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, "kình địch" của nữ đại gia đã có những tiết lộ gây choáng về sự việc.

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanhbà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Sau loạt tranh cãi chỉ trích nhau kịch liệt trên mạng xã hội, cách đây mấy hôm, Vy Oanh đã thông báo trên trang cá nhân rằng chính thức khởi kiện nữ đại gia vì đã vu khống, bôi nhọ danh dự của cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

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 Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau đó, cô tiếp tục đăng tải bài viết tuyên bố sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà chuyển đủ 200 tỷ từ thiện và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. Về phần nữ đại gia, bà cũng đã có những phản pháo của riêng mình khi cho biết: "Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết". Thậm chí, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố trên livestream sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng.

Liên quan đến sự việc, mới đây, một tài khoản được cho là "kình địch" của bà Hằng tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã bất ngờ đăng một video kèm đoạn tin nhắn giữa mình và ca sĩ Vy Oanh bàn về sự việc. Theo đó, tài khoản này đã "nói chuyện" với nữ ca sĩ nên "lập vi bằng" sự việc.

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Đoạn video của Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa rõ thực hư thế nào vì đây là thông tin 1 chiều từ phía tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, nhưng qua tin nhắn, có thể thấy đoạn nhắn tin giữa hai bên khá thân thiết, cả hai nói chuyện và dành nhiều lời khen cho nhau. Tài khoản này tiết lộ, việc Vy Oanh "thách đố" bà Hằng 400 tỷ đã thông qua sự đồng ý của chồng cô và chính chồng là người đã đưa ra con số ấy. Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng cho biết chồng nữ ca sĩ đã đề nghị vợ rằng: "Hai người (Vy Oanh và bà Phương Hằng) phải bỏ ra cùng một lúc chứ không được người này bỏ trước người kia bỏ sau vì con người đó (bà Hằng) là người không thể tin tưởng được". Tuy nhiên, số tiền trên sẽ là tiền riêng của Vy Oanh chứ không phải do người chồng này hỗ trợ.

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Vợ chồng Vy Oanh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người này cũng cho biết hiện Vy Oanh đang ở Việt Nam vì kẹt dịch Covid-19 chứ không sang Mỹ sinh con như nhiều người đã nghĩ. Trùng hợp thay, sáng ngày 6/7, Vy Oanh cũng chính thức thông báo cô đang ở Việt Nam thời điểm này. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến bênh vực, thả tim, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận không mấy tích cực bên dưới phần comment nhằm chỉ trích người này, cho rằng sự việc là "nhảm nhí" vì quá khó tin. 

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Bài viết của bà Hằng trên trang Facebook của trợ lý - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến tài khoản này, cách đây không lâu, bà Hằng đã có một bài viết "xác minh thông tin đúng 100% trước khi đưa đến công chúng", cho rằng đã có người tạo nick ảo Huỳnh Ngọc Thiên Hương để đưa tin công kích bà. Sự việc khi ấy cũng khiến không ít dư luận xôn xao. 

Tiếp tục cuộc chiến 'một mình', bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên Vy Oanh, mỉa mai: 'Em tưởng mình là ai?'

Tiếp tục cuộc chiến 'một mình', bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên Vy Oanh, mỉa mai: 'Em tưởng mình là ai?'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, bà đã có nhiều lời chia sẻ về vụ ồn ào với nữ ca sĩ Vy Oanh.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Vy Oanh Huỳnh Ngọc Thiên Hương

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