Hướng dẫn sử dụng bình ô-xy y tế tại nhà để đảm bảo an toàn

Bình ô-xy y tế là một thiết bị được sử dụng khi bệnh nhân có vấn đề về hô hấp. Tuy bình oxy không quá khó sử dụng nhưng người dùng cần nắm kỹ các nguyên tắc khi sử dụng bình để cung cấp ô-xy cho người bệnh cũng như cần chú ý chú ý nơi đặt để, cách lắp tháo nhằm an toàn cháy nổ khi sử dụng.

Dấu hiệu bệnh nhân thiếu ô-xy:

- Xanh tím môi và đầu ngón tay.

- Co kéo vị trí cơ trên vùng cổ và 2 bên sườn.

- Chóng mặt.

- Mạch trên 100 lần/phút. Đếm liên tục trong 1 phút bằng ngón 2 và 3.

- Khó thở, thở nhanh >24 lần/ phút. Đếm nhịp thở bằng cách đặt tay lên thành bụng đếm sự di động thành bụng khi thở trong 1 phút.

- Đo bằng máy SpO2 (nếu có): chỉ số <94% .

Nguyên tắc chung khi cho bệnh nhân thở ô-xy:

- Tránh làm khô đường thở bằng cách dùng bình tạo ẩm và uống thêm nước.

- Khi thở ô-xy lâu phải duy trì ở liều thấp nhất mà bệnh nhân không khó thở. Không thở ở liều quá cao hoặc tăng liều quá nhanh. Điều chỉnh sau mỗi 15 phút.

Dưới đây là các bước sử dụng bình ô-xy y tế tại nhà được Trung tâm Kiểm sóa bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) hướng dẫn:

Các bước sử dụng bình oxy an toàn tại nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện ATM oxy khẳng định 50% số vỏ bình đã được trả lại, không có chuyện người dân đem bán lấy tiền ăn nhậu Liên quan đến loạt thông tin về vụ việc người dân bán vỏ bình oxy để lấy tiền ăn nhậu khiến CĐM bức xúc những ngày gần đây, đại diện phía ATM oxy đã chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-dan-su-dung-binh-o-xy-y-te-tai-nha-de-dam-bao-an-toan-420535.html