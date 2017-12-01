Hướng dẫn cách bày bát hương trên bàn thờ gia tiên đúng nhất

Xã hội 01/12/2017 11:54

Bàn thờ gia tiên là nơi thờ cúng quan trọng trong mỗi gia đình Việt Nam. Cách bày bát hương trên bàn thờ như thế nào cũng được rất nhiều người coi trọng và cần nắm rõ. Nếu bạn chưa biết nguyên tắc bố trí bát hương trên bàn thờ ra sao thì hãy tham khảo bài viết này nhé.

Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng và tâm linh vô cùng trong mỗi gia đình người Việt, đại diện cho sự biết ơn, kính trọng, tỏ lòng với thần linh và những người đã khuất. Vậy cách bày bát hương trên bàn thờ thế nào mới đúng? Bố trí bát hương trên bàn thờ gia tiên ra sao? Cần chú ý những gì thì mời các bạn hãy cùng tìm câu trả lời với bài viết dưới đây nhé. 

Cách bày bát hương trên bàn thờ gia tiên như thế nào mới đúng?

Vì sao cách bài trí bát hương trên bàn thờ gia tiên lại quan trọng 

Thờ cúng tổ tiên và thần linh là nét văn hóa đặc biệt và không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Bàn thờ gia tiên, bát hương chính là cách bày tỏ, nhớ đến, biết ơn thần linh, người đã đi xa, tổ tiên của các gia đình Việt, đặc biệt vào các ngày giỗ chạp, lễ Tết, ngày rằm, mùng một hàng tháng. Việc chăm sóc bát hương đầy đủ, thường xuyên cũng chính là một cách ghi nhận, bày tỏ lòng thành cũng như độ chứng cho gia chủ với tổ tiên, thần linh. Chính vì vậy, bát hương trở thành vật cực kỳ quan trọng và phải rất cẩn thận khi bày biện trên bàn thờ gia tiên. Nhưng không phải ai cũng biết cách bày bát hương trên bàn thờ gia tiên đúng cách. 

Mặt khác, mỗi khi thành kính thắp hương, có việc gì khúc mắc cần tổ tiên, thần linh soi xét, dẫn đường chỉ lối thì con cháu đều thắp nén nhang gửi tâm nguyện, nén nhang như một sợi dây vô hình thiết lập liên kết, thỉnh thần linh, gia tiên tiền tổ trở về ngự tại các bát hương mà gia chủ đã bày sẵn, nếu sắp xếp không đúng, sai phạm vị trí, có những thứ uế tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia chủ. 

Cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ gia tiên 

Trên bàn thờ gia tiên thường sẽ bày ít nhất là hai bát hương trên bàn thờ, một thờ thần linh, một thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có 1 bát hương thì do là khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc cũng có thể là gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà bày đến 4 bát hương thì là do họ tách ra, thờ riêng bát hương cho Tổ cô và bát hương ông Mãnh. 

Theo quan niệm tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương ứng với số lẻ 3 - 7 - 12, và gặp nhiều nhất là ba bát hương, sẽ sắp xếp theo thứ tự là bát hương thờ tổ cô - ông mãnh đặt bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa, và thờ gia tiên bên phải là đầy đủ. Cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ, kị, bố mẹ, bà cô, ông mãnh,... khiến cho bàn thờ bị quá tải, bày không đúng cách sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh theo quan niệm, chưa kể cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ trong cốt là thờ ai khiến tổ tiên, thần linh không có chỗ về để ngự, vô tình lại khiến gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải. 

Trên bàn thờ thường bày ba bát hương thờ cúng
Trên bàn thờ thường bày ba bát hương thờ cúng. Ảnh: Internet

Cách bố trí bát hương trên bàn thờ gia tiên

Quay lại với cách bài trí bát hương trên bàn thờ gia tiên thì bày ba bát hương là hợp lý nhất. Trong đó, bát hương thờ thổ công bao giờ cũng là bát hương to nhất, đặt ở vị trí cao hơn hai bát hương còn lại. Cần có sự phân chia giữa thần linh và "dân thường". Cũng cần lưu ý là kể cả khi thắp hương cũng phải thắp hương ở bàn thờ Thổ công trước rồi mang sang đến bát hương thờ tổ cô và tổ tiên, khi cúng cũng sẽ cúng Thổ công trước. Hiểu đúng được điều này giúp các gia đình sẽ tránh được lỗi phạm thượng. 

Hai bát hương thờ bà tổ cô, ông mãnh cùng bát hương thờ gia tiên sẽ đặt ở sau bát hương thờ Thổ công, thần linh. Ba bát hương cách đều nhau và khoảng cách là trên 10cm. 

Với gia đình nào bày 4 bát hương thì với bát hương của Tổ cô, ông Mãnh cũng cần tuân theo quy tắc "trai bên trái, gái bên phải". 

Ngoài ra bát hương tổ tiên cũng không được thờ chung tổ tiên họ hàng hai bên nội ngoại được. 

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Những lưu ý khi bày bát hương trên bàn thờ 

Cách bày bát hương trên bàn thờ gia tiên chú ý không xê dịch bát hương nhiều, tránh kinh động thần linh, tổ tiên
Cách bày bát hương trên bàn thờ gia tiên chú ý không xê dịch bát hương nhiều, tránh kinh động thần linh, tổ tiên. Ảnh: Internet

  • Bát hương các gia đình nên mua loại bền, đẹp, sử dụng được lâu, mua bát hương Bát Tràng chứ đừng nên dùng bát hương Tàu, có chữ Hán trên thành bát hương làm gì. 
  • Khi lựa chọn mẫu mã, màu sắc bát hương không chọn màu vàng cho bát hương thờ gia tiên vì màu vàng là màu hoàng tộc, chỉ dùng để thờ vua, quan, thần, có chức tước mà thôi. 
  • Bên trong bát hương khi lau hay thay thì cũng nên thay bằng tro trấu thơm, có bán nhiều tại các cửa hàng vàng mã, nhiều gia đình cho cát vào là không nên. Trấu ở đây là đại diện cho hạt ngọc Trời, thanh sạch và cao quý. Cũng có gia đình cho bằng gạo nếp thơm, tuy nhiên, vào trời ẩm nồm, gạo dễ bị mốc. 
  • Luôn dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ gia tiên, tuy nhiên, khi dọn dẹp tránh không được xê dịch bát hương vì quan niệm xưa cho rằng, xê dịch bát hương sẽ làm kinh động đến thần linh, tổ tiên, bà cô, ông mãnh không tốt cho gia chủ. 
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