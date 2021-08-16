Nhóm đối tượng cầm dao tự chế chạy xe máy đến chốt để chửi bới, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, S. đã dùng dao tự chế chém cán bộ chống dịch rồi bỏ chạy.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 15/8, Công an thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng S. (SN 1990, ngụ Khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai), về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, vào khoảng 18h20 ngày 9/8, Nguyễn Hoàng N. (SN 1993, ngụ Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai), điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng trên địa bàn phường. Tại đây, N. yêu cầu được qua chốt để đi thu tiền hụi.

Lúc này, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt chống dịch giải thích, yêu cầu N. quay về chấp hành việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, N. chống đối, thách thức và hăm dọa cán bộ làm nhiệm vụ rồi bỏ đi.

Hiện trường vụ việc tối 9/8 - Ảnh: Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, một lúc sau, N. cùng một số đối tượng khác quay lại chốt kiểm dịch nhưng có mang theo gậy. Nhóm đối tượng chửi bới lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây. Chưa dừng lại, N. còn gọi điện cho cho anh trai là Nguyễn Hoàng S. (SN 1990), cùng một số đối tượng cầm dao tự chế chạy xe máy đến chốt để chửi bới, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ về.

Đối tượng S. tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an nhân dân

Đến 20h cùng ngày, khi Công an thị xã Giá Rai đang làm việc với những người có liên quan, S. cùng đồng bọn quay lại hiện trường dùng dao tự chế chém lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Sau khi vụ việc xảy ra, khám xét nơi ở của S., lực lượng đã thu giữ được nhiều hung khí tự chế. Công an thị xã Giá Rai đang củng cố hồ sơ, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

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