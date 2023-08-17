Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out'

Xã hội 17/08/2023 10:07

Cặp vợ chồng cô chú Nguyễn Ngọc Anh - Trần Bích Nga, cưới nhau được 42 năm, có 1 người con gái. Yêu nhau do mai mối, gặp cô là chú bị tiếng sét ái tình, đòi cưới vợ sau 1 tháng hẹn hò nhưng bị từ chối.

Trong chương trình Tình Trăm Năm mới đây, cặp vợ chồng của ông Nguyễn Ngọc Anh (70 tuổi) và bà Trần Bích Nga (67 tuổi) khiến người xem vô cùng thích thú khi chia sẻ về chuyện tình yêu "sét đánh" và chặng đường hơn 40 năm đầu ấp tay gối.

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 1
Ông Ngọc Anh và bà Bích Nga trong chương trình Tình Trăm Năm

Nên duyên nhờ mai mối nhưng đến nay cả ông Ngọc Anh và bà Bích Nga đều cảm thấy như định mệnh. Khi đó, ông Anh là bộ đội ở miền Bắc vào Nam tập kết. Một buổi chiều thứ 7, ông tới nhà một người anh em chơi, thấy cô gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh ra mời nước, ông lập tức trúng tiếng sét ái tình. “Bà ấy xinh lắm nhưng hơi gầy, tạo cho tôi nhiều ấn tượng", ông Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp bà Nga. 

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 2
Vợ chồng bà Nga - ông Ngọc Anh

Bà Nga trước đây học đại học ở TP Việt Trì (Phú Thọ), thường đi tàu hoả về nhà. Trên chuyến tàu bà gặp nhiều anh bộ đội điển trai, trong lòng thầm ngưỡng mộ, ước mơ lập gia đình với chú bộ đội. Vậy nên khi ông Ngọc Anh ghé thăm nhà, bà cũng thầm mến mộ, có cảm tình. Chiều nào ông cũng qua chở bà đi học, cố tình “đi vòng vèo" để dành nhiều thời gian bên bà. 

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 3
Mới quen biết nhau được 1 tháng nhưng ông Ngọc Anh đã hỏi cưới bà Nga khiến bà ngỡ ngàng

Mới quen biết nhau được 1 tháng nhưng ông Ngọc Anh đã hỏi cưới bà Nga. Hôn sự vội vã khiến bà Nga lo lắng nhưng tin vào lựa chọn trái tim nên bà đồng ý. Năm 1981, đơn vị của ông đã đứng ra tổ chức một lễ cưới nhỏ, có ít trà, bánh kẹo, thuốc lá cho 2 ông bà. Đơn sơ nhưng ấm cúng, lễ cưới ngày ấy là nền móng cho hạnh phúc sau này của vợ chồng ông bà. 

Hạnh phúc chẳng tày gang, vừa lấy chồng xong, bà Nga phát hiện bị u nang buồng trứng, phải phẫu thuật cắt bỏ. Các bác sĩ kết luận bà không thể sinh con được nữa. Cảm thấy thương chồng, bà Nga đã quyết định ly hôn, muốn ông Anh cưới vợ khác để sinh con nối dõi tông đường. 

“Tôi bảo bà ấy, đó là chuyện của thế gian, mình hạnh phúc với nhau, ở bên nhau suốt đời là được. Gia đình tôi biết chuyện, mẹ tôi có tư tưởng tiến bộ nên bảo các con cứ thoải mái, sau này nhận con nuôi về cho vui cửa vui nhà cũng được", ông Anh kể lại. 

Thế nhưng, 5 năm sau, khi bà Nga đang theo một lớp học nhảy thì thấy cơ thể có nhiều triệu chứng lạ. Cô giáo hỏi lớp nhảy hỏi: “Chị ơi chị có bầu hả?”, bà Nga thảng thốt lắc đầu, nghĩ không thể nào xảy ra chuyện đó được. 

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 4
Nam Phương là trái ngọt sau 5 năm từ bỏ niềm vui con cái của vợ chồng ông bà

“Về sau cơ thể mệt mỏi, tôi cứ uống thuốc rồi đi khám. Xấu hổ nên chọn khám ngoài giờ, vào cuối cùng bác sĩ mới bảo có bầu 4 tháng rồi. Tôi lo lắm, không biết em bé có bị ảnh hưởng gì không. Khoảng thời gian mang bầu căng thẳng, đến 7 tháng lại đi cấp cứu, nằm bất động trên giường, có mẹ và ộng xã chăm nom", bà Nga nói.  

Năm 1986, vợ chồng bà Nga mừng rỡ đón con gái đầu lòng chào đời bình an, khoẻ mạnh. Giây phút đón con chào đời có lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng mà cả đời 2 ông bà không bao giờ quên được. Cảm giác nhìn con khóc, con cười sau 5 năm từ bỏ hy vọng khiến bà Nga mừng mừng tủi tủi, đến bây giờ vẫn cảm thấy biết ơn cuộc đời. 

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 5
 Bà Nga và con gái

Nhà nghèo không có sữa, ông Anh xin nhà hàng xóm ít sữa ông Thọ pha cho con uống. Kinh tế khó khăn, hai vợ chồng bươn chải bằng nghề mây tre đan để kiếm thêm thu nhập. Công việc làm ăn thuận lợi, bà thuê thêm nhiều cơ sở để sản xuất. Tuy nhiên biến cố lại ập đến, cơ sở sản xuất của bà Nga bị hoả hoạn thiêu rụi, cháy sạch khiến cả hai vợ chồng phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi đền bù thiệt hại, tái sản xuất. 

Năm 1999, bà Nga chuyển sang lĩnh vực bảo hiểm và gặt hái được nhiều thành công, kinh tế gia đình cũng dần cải thiện. Áp lực công việc bận rộn, phải đi nước ngoài liên tục khiến bà mệt mỏi, trở nên dễ nóng giận, cáu gắt hơn. Cũng chính khoảng thời gian đó, tình cảm vợ chồng gặp rạn nứt. 

“Tôi nóng tính, cứ về đến nhà là cáu. Không khí trong gia đình ngột ngạt. Hai vợ chồng có cuộc nói chuyện đáng giá ngàn vàng. Tôi nói với chồng, em muốn làm vai trò của một người phụ nữ, nhưng muốn cuộc sống gia đình đi lên, một trong hai người phải hy sinh. Nếu như cơ hội đến với anh, em cũng sẽ hỗ trợ", bà Nga nhắn nhủ. 

Nhưng có lẽ tình cảm của cả hai lớn hơn tất thảy những tranh cãi trong cuộc sống hôn nhân. Trái ngọt của hôn nhân 42 năm là Nam Phương - cô con gái giỏi giang, thành đạt, tốt nghiệp Đại học Oxford - top 3 trường đại học hàng đầu thế giới. 

Ra trường, Nam Phương được nhận làm trong ngân hàng lớn ở London, sống 10 năm ở Anh rồi mới về Việt Nam. 

Nam Phương Oxford là một TikToker với gần 180.000 người theo dõi. Cô thường chia sẻ câu chuyện về xu hướng tính dục của mình nhằm lan tỏa và truyền cảm hứng cho các bạn trong cộng đồng LGBTQIA+. Được biết, Nam Phương là người đồng tính nữ.

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 6

Hôn nhân 'sóng gió' của cặp vợ chồng 'tình yêu sét đánh': Xin sữa nuôi con đỗ Đại học Oxford, tự hào khi con gái quyết định 'come out' - Ảnh 7
 Vợ chồng bà Nga thoải mái với việc con công khai là LGBT 

Theo bà Bích Nga, bà rất bất ngờ khi con gái công khai xu hướng tính dục. Sự việc diễn ra khi cô trở về Việt Nam sau chuyến du học. Cụ thể, khi người mẹ đề cập đến việc muốn Phương trở về thì nhận câu trả lời: "Nếu con về mẹ đừng giục con lấy chồng nhé".

Lúc đó, bà chưa biết về giới tính của con nên vui vẻ trả lời: "Con muốn lấy chồng lúc nào cũng được". Đến buổi ăn tối chào đón Nam Phương trở về, hai vợ chồng bà mới được biết về giới tính của con gái.

Ngay lúc đó, dù hơi sửng sốt nhưng bà vẫn rất vui vẻ chấp nhận con người thật của Nam Phương Oxford.

Bên cạnh đó, bà cũng chia sẻ một tin vui lớn trong năm 2022 là gia đình bà đã có thêm thành viên mới.

Bà Nga cho biết việc làm mẹ đơn thân bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo chính là một quyết định dũng cảm của Nam Phương. Em bé ra đời chính là phước phần của gia đình bà.

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