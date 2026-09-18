Hơn 2.000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với người cao tuổi Thủ đô; đồng thời tạo cơ hội để người cao tuổi tiếp tục khẳng định vai trò, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tích cực đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai với chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Chủ đề nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn; chăm sóc toàn diện sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Theo Kế hoạch số 11/KH-HNCTHN ngày 7/8/2026 của Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số. Sự kiện cũng góp phần tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn mới.

Lễ phát động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, Hội Người cao tuổi các xã, phường và đông đảo hội viên người cao tuổi Thủ đô.

Điểm nhấn của Lễ phát động là màn đồng diễn dân vũ với chủ đề “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”, quy tụ hơn 2.000 hội viên người cao tuổi đến từ 10 phường thuộc Cụm Thi đua số III, trên nền nhạc “Bài ca Người cao tuổi Việt Nam”, trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng. Màn đồng diễn được xác lập Kỷ lục Việt Nam về màn đồng diễn dân vũ có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất, qua đó lan tỏa hình ảnh người cao tuổi Thủ đô sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, năng động và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Theo chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao Giấy chứng nhận tại sự kiện.

Bên cạnh Lễ phát động và màn đồng diễn, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người cao tuổi, trong đó có trao tặng 150 suất phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các tiết mục văn nghệ do chính hội viên người cao tuổi biểu diễn cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa hình ảnh người cao tuổi Thủ đô sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng có các Bác sỹ đến từ Trung tâm Tư vấn dinh dưỡng Vinamilk, phòng khám An Khang tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa người lớn Sure Gold, sữa cao đạm ít béo Green Farm, sữa chua ăn thực vật yến mạch chanh dây xoài, sữa chua uống Probi, sữa đậu nành can xi và sữa đậu nành óc chó…cho người cao tuổi tham gia chương trình. Các hoạt động đầy ý nghĩa từ Vinamilk được người cao tuổi đánh giá cao và hưởng ứng nhiệt tình.

Là một công ty hàng đầu về dinh dưỡng tại Việt Nam, Vinamilk luôn đồng hành cùng các hoạt động giúp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nói chung và người cao tuổi Việt Nam nói riêng. Trong nhiều năm nay, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure liên tục phối hợp với các hội NCT và các bác sĩ trên toàn quốc tổ chức nhiều hội thảo và sự kiện để tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ của người cao tuổi như các cuộc thi tiếng hát dân ca, cuộc thi vẽ tranh ông bà…cho hàng trăm ngàn NCT Việt Nam. Với vai trò là đơn vị hàng đầu về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong 50 năm qua, Vinamilk luôn cam kết sẽ nỗ lực và ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, đạt chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, đáp ứng các nhu cầu khác nhau với phương châm giúp người cao tuổi "sống vui-sống khỏe-sống có ích”.

Với người cao tuổi, sống khỏe không chỉ để chăm sóc tốt hơn cho bản thân. Sống khỏe là để tiếp tục kết nối, tiếp tục sẻ chia, và tiếp tục tạo nên những giá trị có ý nghĩa cho những người xung quanh. Vinamilk Sure tin rằng khi được nâng đỡ bởi một nền tảng sức khỏe tốt, những giá trị của một đời người sẽ không dừng lại mà tiếp tục hiện diện trong gia đình, truyền cảm hứng cho thế hệ sau, và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Thấu hiểu những thay đổi đó, Vinamilk Sure phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt theo từng tình trạng sức khỏe dành cho người lớn từ 50 tuổi trở lên. Trong đó, Sure Prevent Gold hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, Sure Diacerna cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường và Sure CanxiPro hỗ trợ tăng cường sức khỏe cơ xương khớp.

Năm 2026, Vinamilk Sure Prevent Gold được vinh danh tại World Dairy Innovation Awards ở hạng mục “Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi”, khẳng định nỗ lực nghiên cứu nhằm đồng hành cùng người Việt Nam trên hành trình chủ động sống khỏe, để mỗi năm tháng đều trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Đồng hành cùng người cao tuổi Việt Nam từ năm 2008, Caryn - nhãn hàng tã giấy người lớn hàng đầu Việt Nam, thuộc tập đoàn Diana Unicharm - luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Với kinh nghiệm được áp dụng mô hình chăm sóc toàn diện từ Nhật Bản, Caryn mong muốn hỗ trợ người cao tuổi duy trì cuộc sống tự chủ trong việc chăm sóc cá nhân và tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có chất lượng; đồng thời giúp gia đình, con cháu hỗ trợ thuận tiện hơn. Các sản phẩm do thương hiệu phát triển đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người cao tuổi, liên tục được đổi mới với nhiều tính năng đề cao sự thoải mái tối đa cho người dùng, là thương hiệu số 1 được khách hàng tin tưởng trong suốt 18 năm qua tại Việt Nam.

Thông qua Lễ phát động, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục lan tỏa truyền thống “Kính lão, trọng thọ”, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.