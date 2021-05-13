Mới đây, vào tháng 4, Vinamilk đã tiếp tục đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM với việc tài trợ nguồn kinh phí 500 triệu đồng để thực hiện các ca mổ tim cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đỗ Thị The, bà nội của bé Bảo Trân cho biết, em đã trải qua 2 ca phẫu thuật nhưng bệnh tình chưa có chuyển biến tốt. Theo bác sĩ Trần Tử Nam, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim bệnh viện tim Tâm Đức, tình trạng bệnh tim của Bảo Trân còn khá nặng, nếu không kịp thời mổ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu sau này.

Nhân dịp này, đại diện Công ty Vinamilk và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM đã đến thăm bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân, sinh năm 2016 vừa hoàn thành ca phẫu thuật tim Tứ Chứng Fallot tại Bệnh viện tim Tâm Đức. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên trông nom em tại bệnh viện chỉ có ông bà nội vì cha mẹ còn bận đi làm thuê lo kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, chi phí ca mổ lên tới hơn 80 triệu, số tiền quá lớn so với thu nhập của gia đình. Lúc này, Hội Bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, trong đó có Vinamilk đã giúp đỡ để Bảo Trân được tiến hành ca phẫu thuật tim hoàn toàn miễn phí. Chỉ sau 1 tuần, em phục hồi nhanh, linh hoạt, có thể vui đùa với các bạn gần như bình thường và được phép xuất viện về nhà.

Vinamilk cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đến thăm và tặng quà cho bé Bảo Trân tại Bệnh viện tim Tâm Đức - Ảnh: Vinamilk

Trực tiếp nghe câu chuyện của Bảo Trân và thấy được sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe của em sau khi được phẫu thuật, ông Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk chia sẻ:“Nhìn thấy những trường hợp bệnh nhi như Bảo Trân chiến thắng căn bệnh, hồi phục và xuất viện về nhà, đó là động lực rất lớn để Vinamilk tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là các chương trình vì trẻ em. Vinamilk hy vọng sẽ giúp được nhiều em nhỏ hơn, để các em được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, có những cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai.”

Ông Võ Văn Xuân, Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của Vinamilk trong thời gian qua, đặc biệt là trong những lúc khó khăn như thời điểm dịch bệnh hiện nay.“Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đánh giá cao tấm lòng cũng như trách nhiệm của Vinamilk đối với cộng đồng, xã hội. Mong rằng Vinamilk tiếp tục phát triển để có thể giúp nhiều bệnh nhân nghèo hơn nữa”, ông Xuân cho biết.

Sự chung tay giữa bệnh viện, các Hội và các nhà hảo tâm như Vinamilk mang lại lợi ích rất lớn cho cộng đồng - Ảnh: Vinamilk

Ngoài Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, từ năm 2018, Vinamilk cũng đồng hành cùng chương trình hợp tác, trao đổi y tế giữa Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World với tổng kinh phí tài trợ 1,4 tỷ đồng.

MD1World là một diễn đàn y học đến từ Hoa Kỳ, giúp kết nối các y bác sĩ khắp thế giới để nâng cao trình độ y khoa, trong đó có chữa trị bệnh tim mạch. Các hoạt động này của Vinamilk đều hướng đến mục đích giúp đem lại cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn một sức khỏe tốt, một trái tim khỏe mạnh hơn để các em có thể học tập, phát triển, hướng đến tương lai tươi sáng.