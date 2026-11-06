Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VI

Xã hội 06/11/2026 18:10

Sáng 6/11/2026, Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM do Chủ tịch Hội Phan Đình Tuệ dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa, báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) và kỷ niệm 22 năm thành lập Hội.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM đã thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ.

Hoạt động dâng hoa, báo công là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ VI (2026 – 2031), đồng thời hướng tới dấu mốc 22 năm hình thành và phát triển của Hội.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VI - Ảnh 1
Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM chuẩn bị dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 6/11/2026.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh của cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh; không ngừng nâng cao năng lực quản trị, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM xác định tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, đầu tư và kinh doanh tại TP.HCM; tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VI - Ảnh 2
Các đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) và kỷ niệm 22 năm thành lập Hội.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh cũng hướng tới việc phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời duy trì sự gắn bó và hướng về quê hương Nghệ Tĩnh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) được kỳ vọng sẽ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng nhìn lại chặng đường hoạt động, củng cố tinh thần đoàn kết, xác định phương hướng và mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VI - Ảnh 3
Các doanh nhân Nghệ Tĩnh tại TP.HCM hướng tới nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết và phát triển.

Lễ dâng hoa, báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn gửi gắm quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM trong việc tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho thành phố mang tên Bác cũng như quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh.

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