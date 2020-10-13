Hoàn cảnh thương tâm của bé gái trong bức ảnh 'bố đi tù, mẹ bỏ đi, chị 7 tuổi phải địu em tới trường'

Xã hội 13/10/2020 10:16

Theo chính quyền xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, Yên Bái, bé gái 7 tuổi trong bức ảnh địu em tới lớp có hoàn cảnh vô cùng thương tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh bé gái địu em tới lớp thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng Facebook.

"Bố em đi tù, mẹ bỏ đi, 2 em ở với ông bà nhưng ông bà không chăm sóc. Thế là bé gái 7 tuổi phải 'kẹp nách' chăm em.

Nhà em cách trường 1km nên không đủ điều kiện ở bán trú. Ở nhà 2 chị em thì không có chỗ mà ngủ toàn phải ngủ dưới đất. Chị 7 tuổi suốt ngày rong rong thằng em hơn 20 tháng, chị đi học thì em cũng đi theo ăn cùng suất cơm của chị, ngủ cùng chị", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh khiến nhiều người đau lòng. 

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Bé gái 7 tuổi địu em tới lớp khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Facebook

Bé gái trong ảnh là Thào Thị Ninh (SN 2013), đang học lớp 1A Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pá Lau (xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, Yên Bái).

Ông Hờ A Vàng – Chủ tịch UBND xã Pá Lau thông tin với Pháp Luật và Bạn Đọc, bé Thào Thị Ninh đúng là có hoàn cảnh thương tâm, tuy nhiên một số nội dung chia sẻ trên mạng xã hội là sai sự thật.

Bố cháu là Thào A Páo (SN 1982) hiện đang thụ án trong trại giam về tội buôn bán ma túy. Còn mẹ bé gái là Giàng Thị Sinh (SN 1990) vẫn đang sinh sống trên địa bàn. Do một số rắc rối liên quan đến nghiện ngập và trộm cắp, chị Sinh đã dọn qua thôn khác sống. Hoàn cảnh của Ninh không nằm trong diện được hưởng bảo trợ vì vẫn còn mẹ và người thân.

Tuy nhiên trong những ngày đi học, nhà trường đã tạo điều kiện cho hai chị em Ninh ăn ngủ tại trường để em không phải đi đi về về vất vả.

Bên cạnh đó, ngôi nhà của bé Ninh đã được chính quyền địa phương lợp ngói, 2 chị em có chỗ che nắng, che mưa. 

Bé sơ sinh bị cột trong túi nilon vứt ven đường, nhìn đống mảnh chai thủy tinh đè lên người mà xót xa

Bé sơ sinh bị cột trong túi nilon vứt ven đường, nhìn đống mảnh chai thủy tinh đè lên người mà xót xa

Hai công an viên xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng yếu ớt, người tím tái.

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