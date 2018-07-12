Hoàn cảnh đáng thương đến thắt lòng của bé gái bị xâm hại đến sinh con

Xã hội 12/07/2018 16:50

Cha bé gái đau đớn cho biết, cũng vì hoàn cảnh quá nghèo khổ khiến vợ bỏ đi, một mình ông phải vất vả mưu sinh nên không có thời gian quan tâm chăm sóc cho con gái.

Những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan đến vụ việc bé T. (14 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị xâm hại đến sinh con. Vốn dĩ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nay bé gái lại phải làm mẹ ở tuổi còn quá nhỏ khiến mọi người ai cũng bức xúc, phẫn nộ.

Hoàn cảnh đáng thương đến thắt lòng của bé gái bị xâm hại đến sinh con - Ảnh 1
Bé T. phải làm mẹ ở tuổi 14 khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Afamily

Từ khi mẹ bỏ đi lập gia đình mới, bé T. phải nghỉ học, sống cùng cha già tại một căn phòng trọ trên đường Lê Sát (phường Tân Quý, Tân Phú). Hàng ngày, cô bé nhận hàng gia công về nhà làm để kiếm thêm thu nhập. 

Cách đây khoảng hơn 1 năm, T. quen biết với Nguyễn Chí Đại Phước (20 tuổi) qua mạng xã hội. Sau nhiều lần đi chơi, Phước xâm hại bé T. dẫn đến có con rồi bỏ trốn biệt tích.

Không có mẹ bên cạnh, sau khi sinh con, một mình T. phải chăm sóc cho bé trai sơ sinh khiến ai nhìn vào cũng đau lòng rơi nước mắt.

Ông Trí (69 tuổi, bố của Trang) tâm sự, cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khổ nên vợ mới bỏ đi. Một mình ông phải chạy xe ôm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không có thời gian quan tâm chăm sóc con gái mới dẫn đến cớ sự này. Nghĩ đến kẻ đã làm hại con gái mình, ông Trí buồn đến uất nghẹn nhưng bất lực không thể làm gì.

Cũng theo ông Trí, Phước mới lấy vợ được 2 tháng. Dù biết bé T. mang thai rồi sinh con nhưng người này không hề xin lỗi hay có một lời thăm hỏi nào khiến ông Trí bức xúc vô cùng.

Kể từ khi hình ảnh bé T. một mình chăm con nhỏ, trong khi cha em đã lớn tuổi phải ngày ngày chạy xe ôm kiếm sống được đưa lên mạng xã hội, rất đông mạnh thường quân đã tìm đến nhà giúp đỡ hai cha con T. vơi bớt phần nào khó khăn.

Ôm con trai sơ sinh vào lòng, T. tâm sự: "Em cảm ơn các cô chú, anh chị nhiều lắm. Mấy hôm nay, em không biết làm sao để chăm con cho được tốt cả, em sẽ cố học từ các chị, các cô để làm mẹ, em muốn con em cũng được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác".

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bé T. cũng đã nhận thức được trách nhiệm của một người mẹ. Bất cứ ai chứng kiến cảnh cô bé chăm con, thay tã, vỗ về mỗi khi đứa trẻ khóc ngất đều cảm thấy vô cùng đau đớn, xót xa.

Cũng theo bé T., lúc em mang thai, mẹ của em đã sang thăm vài lần. Đến khi sinh con, mẹ em gọi điện xin lỗi vì không đến được, hẹn đầy tháng sẽ qua thăm bé T. và cháu. Thông cảm việc mẹ đã lập gia đình mới nên T. không hề trách mẹ.

Sau khi làm đơn tố cáo lên chính quyền địa phương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh Phước đã bỏ trốn nên tiến hành truy nã, nhằm triệu tập đối tượng để làm rõ vụ việc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, đơn vị đã đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình bé T. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Hội sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé T. trong suốt quá trình điều tra đến kết thúc vụ án.

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