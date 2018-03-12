Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn

Xã hội 12/03/2018 12:03

Nhà quá nghèo, Ngọc phải nghỉ học lên thành phố trông cháu cho anh trai. Ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đáng lẽ Ngọc vẫn còn có cơ hội học hành, vui chơi cùng bạn bè nhưng em đã là mẹ của bé trai 3 tháng tuổi. Đau lòng hơn khi cậu con trai kháu khỉnh sinh ra lại không có hậu môn…

"Sống chui" ở nhà chồng, sinh con ở tuổi 17

Nhà em nghèo lắm, năm 14 tuổi em phải nghỉ học lớp 7, lên thành phố trông con cho anh trai. Giữ cháu đầy năm thì em về Bạc Liêu phụ bán quán của người quen. Sau đó lại lên Sài Gòn xin làm phục vụ bàn. Cuối năm 2016 em về nhà nghỉ Tết thì tình cờ gặp chồng em bây giờ”, vừa chăm con cô gái trẻ 17 tuổi vừa trải lòng về cuộc sống với Phụ nữ & Gia đình.

Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 2001) hiện đang sinh sống tại ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Vốn chịu nhiều vất vả từ cuộc sống mưu sinh khó nhọc, Ngọc cảm thấy vui khi có người quan tâm, lo lắng cho mình.

Ngọc chia sẻ: “Em với chồng em lúc đầu chỉ là bạn. Rồi từ từ hai đứa thương nhau. Yêu nhau được 1 tháng thì chồng dẫn em về nhà giới thiệu. Cha mẹ chồng cũng thương em nên sang nhà xin hỏi cưới em”.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn - Ảnh 1
Ngọc và người chồng hiện tại - Ảnh: NVCC

Ngọc nhỏ hơn em 6 tuổi, lúc đó tụi em thương nhau nên dắt nhau về nhà xin làm đám cưới luôn chớ không nghĩ đủ tuổi kết hôn trên giấy tờ hay chưa” – anh Trần Văn Nam (23 tuổi) chia sẻ.

Cha mẹ Ngọc lo lắng con gái 16 tuổi trẻ người non dạ nên không đồng ý. Ngọc giấu cha theo chồng về nhà sống cùng cha mẹ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức đám cưới vì gia cảnh nhà chồng cũng nghèo khó như nhà Ngọc. Cuối năm 2017, Ngọc sinh được bé trai kháu khỉnh đặt tên là Trần Văn Tỷ với ước mong con sẽ có cuộc sống sung túc hơn.

Thế nhưng điều không may lại xảy đến với Tỷ khi bé sinh ra không có hậu môn, cơ thể chỉ có 1 quả thận, quả còn lại đã bị teo tóp. Ngọc và mẹ chồng lại tất tả đi từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để bác sĩ tiến hành các đợt phẫu thuật.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn - Ảnh 2
Bé Tỷ sinh ra không có hậu môn, thận chỉ có một quả nhưng rất nhanh nhẹn, kháu khỉnh - Ảnh : NVCC

Chỉ mong con mạnh khỏe, không dám mơ được mặc áo cô dâu

Ngày đưa con lên thành phố, mẹ chồng Ngọc vay mượn họ hàng, vay nặng lãi được số tiền 5 triệu đồng để lo thuốc thang, chi phí sinh hoạt.

Cô thường đi xin cơm từ thiện cho cô và con dâu. Để Ngọc có sữa cho con bú, cô phải mua thêm đồ ăn. Tiền dằn túi đã cạn, cô lên đây vừa chăm con vừa đi phụ hồ với con trai út để có tiền lo cho cho hai mẹ con nó” – cô Hồng, mẹ chồng Ngọc cho biết.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn - Ảnh 3
Cô Hồng vừa lên chăm con, vừa đi phụ hồ cùng con trai út để có tiền lo cho Ngọc và cháu trai - Ảnh: Minh Cát

Chú Nguyễn Văn Tân (58 tuổi) – cha ruột Ngọc trải lòng: “Hồi đó tui thấy con Ngọc nhỏ quá nên không cho lấy chồng. Giờ có con có cháu rồi thì cũng mừng cho nó. Nhưng thằng nhỏ không có hậu môn. Tui đi làm thuê làm mướn miết không phụ được nhiều cho con gái. Nhiều khi nhớ cháu quá muốn lên thành phố thăm cũng không có tiền”.

Tại quê nhà, chồng Ngọc và cha chồng người đi phụ hồ, người chạy xe ôm được bao nhiêu cũng gửi lên cho mấy mẹ con Ngọc trang trải chi phí.

Em đi phụ hồ hết tuần được 6 trăm ngàn, em gửi hết lên đó. Cha em chạy xe thồ cũng không kiếm được bao nhiêu. Giờ mẹ em trên đó đi phụ hồ với thằng út, còn mình ên vợ em với con ở bệnh viện thôi” – anh Nam xót xa.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn - Ảnh 4
Các bác sĩ phải phẫu thuật hậu môn và tạo hậu môn tạm thời trên vùng bụng cho bé Tỷ - Ảnh: Minh Cát

Được chồng và gia đình chồng yêu thương như người ruột thịt, Ngọc chỉ mong con trai sớm khỏe mạnh rồi về nhà. Khi được hỏi có thích được mặc váy cô dâu không, cô chỉ khẽ cười: “ Em không dám nghĩ tới. Giờ bác sĩ tái tạo hậu môn ban đầu cho con, em ráng chăm bé khỏe thêm thêm để đưa ruột vào trong bụng lại lần nữa là em mừng lắm rồi!”.

Hoàn cảnh đáng thương của cô gái 17 tuổi đã làm mẹ, con trai sinh ra không có hậu môn - Ảnh 5

Không dám mơ được mặc áo cô dâu, Ngọc chỉ mong con sớm khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Minh Cát

Mọi đóng góp ủng hộ mẹ con Ngọc, Quý độc giả vui lòng gửi về:

Nguyễn Thị Ngọc

Khòng 110 – Khoa Ngoại Tiết Niệu – Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Điện thoại: 0947 947 215

Hoặc

Cô Nguyễn Thị Thu (em gái cô Hồng)

Điện thoại: 0945 899 747

Tài khoản: 070036511018 – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh huyện Hòa Bình – Bạc  Liêu

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Đến khoa Ngoại tiết niệu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) hỏi thăm bé Phát Tài không ai là không biết câu chuyện thương tâm của em. Từ khi sinh ra, em đã không có hậu môn. Sinh thiếu tháng, trái tim em không may bị thủng 2 lỗ. Tài còn bị suy hô hấp nặng và nhiều chứng bệnh khác nhưng em vẫn nở nụ cười thật tươi.

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