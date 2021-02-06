Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài khoe ‘dáng nuột’ bên bộ cánh đỏ rực sắc xuân

Xã hội 06/02/2021 09:15

Mới đây, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài đã “hớp hồn” netizen bằng bộ cánh đỏ rực sắc xuân. Trong ảnh, cô nàng diện chiếc váy ôm sát body, để lộ những đường cong nóng bỏng.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài vừa khoe “dáng nuột” khi diện bộ cánh ôm sát body. Màu đỏ rực sắc xuân của chiếc váy càng làm cho những đường cong nóng bỏng của cô nàng hiện rõ hơn. Trân Đài còn thả nhẹ một dòng trạng thái đầy “thính”: “Chào anh, em đứng đây từ chiều”.

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Trân Đài nóng bỏng trong bộ cánh ôm sát body đỏ rực sắc xuân - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, có quá nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng dành cho cô nàng. Ai nấy đều “thả tim” cho vẻ đẹp xuất sắc của người đẹp: “Đẹp xuất sắc nha”, “Như 1 đóa hồng kiều diễm luôn”, “Xinh quá cô ơi”, “Yêu chị”, “Trời ơi xỉu”, “Xinh quá xinh”

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Chỉ với vài tấm ảnh, Hoa hậu Trân Đài đã quá ‘lãi’ khi thu về một trời ‘tim’ - Ảnh: FBNV

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Dù là góc chụp cận mặt hay trọn vẹn cả body, Trân Đài đều ghi điểm bởi nhan sắc mặn mà và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Phùng Trương Trân Đài, 29 tuổi, đến từ California (Mỹ) vừa giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Buổi chung kết được phát sóng tối 24/1 vừa qua. Cô nàng là cái tên nổi bật của đội huấn luyện viên Minh Tú. Trong giây phút đăng quang, cô nàng đã bày tỏ niềm hạnh phúc rằng mình sẽ dùng 50% tiền thưởng để giúp đỡ những người chuyển giới lớn tuổi và trẻ em cơ nhỡ. Phần còn lại, Trân Đài sẽ dùng để đầu tư hình ảnh, chuẩn bị cho “cuộc chiến” Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2021 được tổ chức tại Thái Lan.

Loạt ảnh "bóc" nhan sắc thật của Tân Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 Trân Đài, không make-up kỹ lưỡng liệu có còn lung linh?

Loạt ảnh "bóc" nhan sắc thật của Tân Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 Trân Đài, không make-up kỹ lưỡng liệu có còn lung linh?

Mặt mộc của Phùng Trương Trân Đài - Tân Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020 gây ấn tượng với những đường nét lai tây quyến rũ.

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Từ khóa:   Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Trân Đài Hoa hậu

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