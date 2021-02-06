Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài khoe ‘dáng nuột’ bên bộ cánh đỏ rực sắc xuân

Mới đây, Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài đã “hớp hồn” netizen bằng bộ cánh đỏ rực sắc xuân. Trong ảnh, cô nàng diện chiếc váy ôm sát body, để lộ những đường cong nóng bỏng.
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Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài vừa khoe “dáng nuột” khi diện bộ cánh ôm sát body. Màu đỏ rực sắc xuân của chiếc váy càng làm cho những đường cong nóng bỏng của cô nàng hiện rõ hơn. Trân Đài còn thả nhẹ một dòng trạng thái đầy “thính”: “Chào anh, em đứng đây từ chiều”.
Bên dưới bài đăng, có quá nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng dành cho cô nàng. Ai nấy đều “thả tim” cho vẻ đẹp xuất sắc của người đẹp: “Đẹp xuất sắc nha”, “Như 1 đóa hồng kiều diễm luôn”, “Xinh quá cô ơi”, “Yêu chị”, “Trời ơi xỉu”, “Xinh quá xinh”…
Phùng Trương Trân Đài, 29 tuổi, đến từ California (Mỹ) vừa giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020. Buổi chung kết được phát sóng tối 24/1 vừa qua. Cô nàng là cái tên nổi bật của đội huấn luyện viên Minh Tú. Trong giây phút đăng quang, cô nàng đã bày tỏ niềm hạnh phúc rằng mình sẽ dùng 50% tiền thưởng để giúp đỡ những người chuyển giới lớn tuổi và trẻ em cơ nhỡ. Phần còn lại, Trân Đài sẽ dùng để đầu tư hình ảnh, chuẩn bị cho “cuộc chiến” Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2021 được tổ chức tại Thái Lan.