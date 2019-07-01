Hình ảnh mới gây bất ngờ của Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân sau 4 tháng điều trị

Xã hội 01/07/2019 17:20

Hình ảnh mới nhất của Việt kiều Canada bị tạt axit sau 4 tháng điều trị được chính bạn gái nạn nhân đăng tải lên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Liên quan đến vụ Việt kiều Canada bị tạt axit gây xôn xao dư luận, mới đây chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quốc tịch Canada, quê Quảng Ngãi) sau 4 tháng điều trị vì bị tạt axit khiến nhiều người bất ngờ.

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Anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada bị tạt axit) hiện đang hồi phục khá tốt - Ảnh: FBNV

"Chúng tôi không thể nói lời cảm ơn trực tiếp đến tất cả mọi người, vì những tình cảm và sự ủng hộ lớn lao từ mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới dành cho chúng tôi, đặc biệt là Tom (Nghiêm Võ).

Ngày 22/6, người đàn ông của tôi cuối cùng cũng ra ngoài để đón không khí trong lành với thời tiết đẹp. Tôi rất biết ơn vì lúc đó không có quá nhiều người xung quanh, để anh ấy có thể tận hưởng bước đi của mình mà không ngần ngại với những ánh mắt của người lạ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Cố gắng thuyết phục Tom ra ngoài là sự nỗ lực và là thành tựu lớn đối với tôi. Việc đi ra ngoài chắc chắn để lại tác động lớn đến tâm lý của Tom, khi mà sẽ có người liếc nhìn anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng những lúc đó sẽ ổn thôi, mọi người sẽ chỉ nhìn rồi bỏ đi, sau đó thì họ sẽ chẳng gặp lại mình nữa.

Tom đang dần hồi phục. Có những ngày thật tồi tệ, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường (đặc biệt là sau rất nhiều ca phẫu thuật trong 4 tháng qua, và sẽ còn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa trong thời gian tới), có những lúc anh ấy cảm thấy xúc động, thất vọng và nhiều cảm xúc khác nữa. Nhưng vẫn có những ngày tốt đẹp, cả hai chúng tôi cùng cười đùa với nhau, chia sẻ cùng một niềm vui, một nụ cười. Chúng tôi biết ơn vì vẫn có nhau trong những lúc này.

Chúng tôi vẫn luôn hy vọng vào một ngày mà mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ", chia sẻ của bạn gái anh Võ Duy Nghiêm trên trang cá nhân.

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Việt kiều Canada bị tạt axit đã có buổi tập đi ở bên ngoài đầu tiên - Ảnh: FBNV
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Việt kiều Canada bị tạt axit dẫn đến bỏng 80% cơ thể - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 40 tối 9/2, anh Võ Duy Nghiêm điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Từ phía sau bỗng xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát xe anh Nghiêm, dùng axit tạt vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng.

Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng rút dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm rồi tẩu thoát.

Hậu quả, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc. Nạn nhân được chuyển sang Thái Lan điều trị.

Công an huyện Bình Sơn đang mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ truy tìm thủ phạm.

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