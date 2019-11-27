Hình ảnh đáng sợ: Thiếu niên 16 tuổi ở Thanh Hóa dập nát bàn tay vì vừa dùng điện thoại vừa sạc

Xã hội 27/11/2019 17:29

Điện thoại phát nổ khi đang sạc khiến Đ. bị dập nát bàn tay. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai vẫn giữ thói quen nguy hiểm này.

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những trường hợp thương vong vì điện thoại phát nổ khi vừa dùng vừa sạc. Dù đã có nhiều người gặp nạn nhưng có vẻ nhiều người vẫn chưa rút kinh nghiệm và bỏ ngoài tai lời khuyên của các chuyên gia.

Mới đây nhất, một thiếu niên 16 tuổi đã bị dập nát bàn tay vì vừa dùng điện thoại vừa cắm vào sạc dự phòng. Nạn nhân được xác định là em N.T.Đ (Thanh Hóa).

Cụ thể, trao đổi với báo chí, TS. Vũ Văn Khoa, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú Bệnh viện Việt Đức xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị dập nát toàn bộ bàn tay do nổ điện thoại khi đang sạc.

Hình ảnh đáng sợ: Thiếu niên 16 tuổi ở Thanh Hóa dập nát bàn tay vì vừa dùng điện thoại vừa sạc - Ảnh 1
Thiếu niên 16 tuổi dập nát bàn tay vì điện thoại phát nổ - Ảnh: Internet

Được biết em Đ. nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm, vết thương hàm mặt, ngực, đùi phải và đặc biệt là dập nát toàn bộ bàn tay trái.

Theo thông tin người nhà nạn nhân chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng, Đ. đang sử dụng điện thoại thì hết pin nên đã cắm vào sạc dự phòng. Trong lúc vừa dùng điện thoại vừa sạc, điện thoại phát nổ khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng.

Ngay sau đó, người nhà đã nhanh chóng đưa em vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, vì bàn tay của Đ. đã bị dập nát nên các bác sĩ đã phải tiến hành mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay nạn nhân và xử lý các vết thương.

Mặc dù hiện tại sức khỏe của Đ. đã ổn định nhưng nạn nhân vẫn đang bàng hoàng, hoang mang vì mất đi một phần bàn tay.

Nổ điện thoại vì vừa dùng vừa sạc, nam thanh niên phải cắt cụt bàn tay trái

Nổ điện thoại vì vừa dùng vừa sạc, nam thanh niên phải cắt cụt bàn tay trái

Sau khi nổ điện thoại lẫn sạc, nam thanh niên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái.

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