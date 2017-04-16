Hình ảnh bác sĩ chống nạng cố gắng điều trị cho bệnh nhân khiến ai nấy đều xúc động

Xã hội 16/04/2017 06:01

Hồi cuối tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh một bác sĩ làm việc trong tình trạng chân bị bó bột, phải dùng nạng để di chuyển khiến cư dân mạng xôn xao trong suốt một thời gian dài, theo SCMP.

Khi bức ảnh được lan truyền rộng rãi cư dân mạng nhanh chóng tìm ra được danh tính của vị bác sĩ này.

Hình ảnh bác sĩ chống nạng cố gắng điều trị cho bệnh nhân khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 1
Dù đi phải chống nạng, nhưng vị bác sĩ trẻ này vẫn cố gắng đến bệnh viện điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: SCMP

Anh là Chen Yunsu, bác sĩ phẫu thuật trong một bệnh viện lớn của Thượng Hải. Trước đó vì bị chấn thương trong lúc chơi cầu lông, anh đã phải nhập viện làm phẫu thuật nối gân chân. Để vết thương nhanh chóng bình phục, bác sĩ căn dặn anh phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài, tránh hoạt động quá sức.

Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày dưỡng thương, anh đã quay trở lại làm việc khiến các đồng nghiệp vừa khâm phục vừa lo lắng cho anh.

Bác sĩ Chen chia sẻ: “Bệnh viện của chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân. Nếu tôi quay trở lại làm việc sớm hơn, họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vì không bị trì hoãn do thiếu bác sĩ phẫu thuật. Một số bệnh nhân đến từ nơi rất xa, họ đã chờ đợi một thời gian dài để được điều trị. Do đó, tôi không thể nằm ở nhà dưỡng thương mà bỏ mặc bệnh nhân của mình”.

Mặc dù phải đứng liên tục trong thời gian dài để phẫu thuật, nhưng bác sĩ Chen không hề tỏ ra khó chịu. Anh nói rằng nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ mà hiện tại chân của anh đã hồi phục khá nhiều.

Bác sĩ ngủ gục ngoài hành lang sau 28 giờ làm việc

Cách đây hơn 10 ngày, hình ảnh vị bác sĩ kiệt sức nằm ngủ ngoài hành lang sau khi làm việc suốt 28 giờ đồng hồ được cư dân mạng liên tục chia sẻ. Theo Mirror thì vị bác sĩ này làm việc ở một bệnh viện thuộc huyện Định Viễn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, anh tên là Luo Heng.

Hình ảnh bác sĩ chống nạng cố gắng điều trị cho bệnh nhân khiến ai nấy đều xúc động - Ảnh 2
Sau 28 giờ làm việc liên tục, bác sĩ bị kiệt sức nằm ngủ ngay trên hành lang. Ảnh: Mirror

Thậm chí vị bác sĩ này còn chưa kịp tháo khẩu trang và mũ thì đã rơi vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Được biết bác sĩ Luo đã phải thực hiện liên tục 5 ca phẫu thuật trong suốt 28 giờ liền, không được nghỉ ngơi phút nào. Theo chia sẻ của các đồng nghiệp cùng bệnh viện, bác sĩ Luo là một người rất tận tâm trong công việc. Đối với bệnh nhân luôn chu đáo và ân cần, vì vậy anh nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Trên Weibo – một trang mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, hầu hết mọi người đều hết lời khen ngợi sự tận tâm hết mình của hai vị bác sĩ trẻ này. Tuy nhiên, mọi người cũng khuyên rằng các bác sĩ nên chú ý nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe của bản thân, cũng như đảm bảo sự an toàn trong khi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Nguồn: South China Morning Post, Mirror

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