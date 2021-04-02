Hiệu trưởng trường có hai thiếu niên bị hành hung dã man trong phòng giám thị đã lên tiếng

Xã hội 02/04/2021 14:37

Hiệu trưởng trường có hai thiếu niên bị hành hung dã mang đã có báo cáo cụ thể về sự việc. Theo đó, người đáng hai em và quay clip không phải là nhân viên bảo vệ của trường. Đồng thời, hiệu trưởng này cũng xin "nhận khuyết điểm" và "rút kinh nghiệm" về những gì đã xảy ra.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, mới đây, ông Nguyễn Vy Tường Thụy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố vừa có báo cáo về sự việc 2 thiếu niên bị hành hung phòng giám thị của trường.

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 Thiếu niên bị hành hung dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Trong báo cáo, hiệu trưởng nhà trường cho biết thời gian qua trường thường xuyên bị kẻ gian leo rào vào trường và trộm vặt. Vì không đủ khả năng tiếp tục tự quản nên đã báo tình hình với công an khu vực và nhờ sự phối hợp hỗ trợ từ phía Công an phường 14, quận 10 để tăng cường tuần tra.

Vì khuôn viên quá rộng, ngày 30 và 31/3, trường có tăng cường thêm nhân sự trực đêm cùng bảo vệ để bảo quản tài sản nhà trường và kịp thời điện báo Công an khi có sự cố xảy ra.

Vào khoảng 23h15 ngày 31/3, bảo vệ phát hiện 2 người leo rào từ phía sân và truy hô thì được lực lượng bảo vệ dân phố đang tuần tra hỗ trợ truy bắt. 

Việc đánh 2 thiếu niên là có xảy ra nhưng không phải là nhân viên của trường và nhân viên trường cũng có can ngăn. Người quay clip tuyệt đối không phải nhân viên của nhà trường.

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Hiệu trường cho biết, người ra tay với 2 em không phải là bảo vệ trường -  Ảnh: Cắt từ clip 

Sáng ngày 1/4, nhà trường có đến công an phường làm việc, khi biết 2 em sinh năm 2007 nên đã bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm với 2 em. Công an phường đã liên hệ với gia đình của 2 em cho cam kết quản lý, giáo dục tại gia đình.

Hiệu trưởng cũng cho biết vì xảy ra trong nhà trường nên ảnh hưởng lớn đến ngành và địa phương, với vai trò hiệu trưởng, tôi xin nhận một số khuyết điểm. Khi xảy ra sự cố bị mất vặt, do suy nghĩ đơn giản, chủ quan cho rằng chỉ cần tăng cường công tác tuần tra bảo vệ và đây là chuyện đơn vị có thể tự khắc phục khó khăn nên chưa kịp thời báo cáo về lãnh đạo phòng và quận để xin ý kiến.

Ông Thụy cũng kiến nghị Lãnh đạo UBND quận xem xét cho trường tăng thêm chiều cao của hàng rào cổng phía sau nhà trường lên 3 mét bằng cách rào lưới sắt lên cao. Đồng thời, cho phép trường tiếp tục kiện toàn và bổ sung hệ thống báo động bổ sung thêm camera quan sát ở các khu vực còn thiếu camera bằng nguồn đơn vị.

Như đã đưa tin trước đó, từ chiều ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoán clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đưa chân đạp thẳng vào mặt, đưa gối húc vào ngực và đấm liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên. Hai nạn nhân tinh thần vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.

 Vừa hành hung, người đàn ông vừa hét lên: "Có mày không". Một trong hai thiếu niên đáp: "Dạ có". Người đàn ông nói tiếp: "Mày tội gì, bao nhiêu lần rồi?". Sau đó, y lại tiếp tục đạp vào mặt, đấm vào đầu cả 2 cậu bé.

Điều gây chú ý là trong phòng lúc này có khoảng 5 người đàn ông khác chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, không 1 ai có định can ngăn. Cho đến gần hết đoạn clip, có một người đàn ông ở trần có đến nói “Thôi được rồi” nhưng cũng bỏ đi, mặc cho kẻ hành hung tiếp tục bạo lực.

Hiện sự việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   TP.HCM đánh trẻ em hành vi trộm cắp

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