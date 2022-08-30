Hé lộ lý do 'sốc' khiến người mẹ nhẫn tâm bán con gái ruột 2 tuổi ở Hải Phòng

Hiền đã đưa cháu bé về Hải Phòng chờ sẵn, còn Dũng và Phương kết nối với các đối tượng ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xem ai có nhu cầu nhận làm con nuôi thì sẽ mang ra bán lấy tiền chia nhau.

Liên quan đến vụ người phụ nữ nhẫn tâm bán con gái 2 tuổi, theo thông tin từ báo Lao động, tối 29/8, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu giữ người trái pháp luật, điều tra phát hiện, xử lý nhóm buôn bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng triển khai điều tra, xác minh và phát hiện 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng); Bùi Thị Phương (sinh năm 1990, trú tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) và Vũ Thị Hiền (sinh năm 1996, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Qua quá trình đấu tranh, xác minh được biết cháu bé đang bị mua bán chính là con đẻ của Vũ Thị Hiền. Cháu bé sinh vào tháng 8/2020, hiện chưa có giấy khai sinh. Hiện cháu bé đã được giao lại cho người thân chăm sóc.

3 đối tượng Dũng, Phương và Hiền đang bị tạm giữ tại cơ quan công an - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, tại cơ quan công an, Hiền khai nhận đã lấy chồng cùng quê cách đây hơn 2 năm. Sau khi sinh được bé Thóc, vợ chồng Hiền do mâu thuẫn đã sống ly thân. Trong khi chồng bỏ quê lên Bắc Giang làm ăn, Hiền cũng theo bố mẹ đẻ về Hải Dương bán phở.

Tuy nhiên, bản tính ham chơi nên thời gian gần đây Hiền đã vướng vào nợ nần không có tiền trả nên bị nhiều chủ nợ gây sức ép. Trong khi đang cần tiền, Hiền gặp Dũng và Phương trình bày thì được các đối tượng này bày cách.

Theo đó, Hiền đã đưa cháu bé về Hải Phòng chờ sẵn, còn Dũng và Phương kết nối với các đối tượng ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) xem ai có nhu cầu nhận làm con nuôi thì sẽ mang ra bán lấy tiền chia nhau.

Hiện, cơ quan Công an đang tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Phòng: Bắt người mẹ nhẫn tâm bán con gái ruột chỉ mới 2 tuổi Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng xác minh, kịp thời phát hiện, triệt xóa ổ nhóm mua bán người dưới 16 tuổi.

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