Công an tỉnh Phú Yên đã bước đầu làm rõ động cơ gây án của hung thủ sát hại bé gái 13 tuổi.

Liên quan đến vụ sát hại bé gái 13 tuổi gây rúng động dư luận xã hội, Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ hình sự Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra nguyên nhân vụ án.

Phạm Kim Phê sát hại bé gái 13 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ động cơ gây án của nghi can. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 17/6, Phạm Kim Phê rủ nhóm bạn, trong đó có em Đỗ Thị K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi, sau đó đến một tiệm internet chơi tiếp.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phê chở em H. về nhà. Trên đường đi, nam thanh niên nảy sinh ý đồ đồi bại nên chở em H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải, thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.

Bị Phê ôm chặt, em H. chống cự quyết liệt, đồng thời gọi cho chị ruột cầu cứu. Nghe vậy, Phê đe dọa rồi giật điện thoại của nạn nhân ném đi.

Em H. bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo bắt lại, bóp cổ đến khi nằm bất động. Sau đó, Phê đã thực hiện hành vi giao cấu với em H.

Quan hệ xong, Phê dùng tay đào một hố sâu khoảng 1,5 mét rồi kéo xác em H. vào hố, lấp cát và phủ lá cây lên trên. Tiếp đó, Phê thản nhiên về nhà.

Khu vực rừng phi lao nơi phát hiện thi thể bé gái - Ảnh: Internet

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nhận được cuộc điện thoại kêu cứu, gia đình đã tìm kiếm em H. đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Kim Phê liên quan đến cái chết của bé gái 13 tuổi nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Phê thừa nhận đã sát hại và giấu xác H. trong rừng phi lao.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê về tội Giết người.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên: Gia đình nạn nhân nhận tin nhắn "tống tiền" 20 triệu đồng Trước khi phát hiện con gái tử vong, gia đình nạn nhân đã nhận được tin nhắn yêu cầu phải gửi 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Hành vi tống tiền này vẫn đang được điều tra làm rõ.

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