Hậu phiên tòa Phương Nga: thông tin gia đình Cao Toàn Mỹ đổ vỡ là bịa đặt

Xã hội 08/07/2017 13:37

Luật sư của Cao Toàn Mỹ khẳng định chuyện ly hôn đòi chia tài sản giữa ông Mỹ và vợ hoàn toàn là chuyện bịa đặt.

Những ngày qua, dư luận đã dành nhiều sự quan tâm cho những các phiên tòa xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 16,5 tỷ đồng của doanh nhân Cao Toàn Mỹ.

Vụ kiện giữa <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hoa-hau-phuong-nga.topic'>hoa hậu Phương Nga</a> và doanh nhân Cao Toàn Mỹ thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua - Ảnh: Internet
Vụ kiện giữa hoa hậu Phương Nga và doanh nhân Cao Toàn Mỹ thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Với những manh mối chứng cứ được công bố từ cả hai bên tại các phiên tòa liên quan mối quan hệ tình - tiền của họ, dư luận dành sự quan tâm, hiếu kỳ không ít về phản ứng của người vợ của ông Cao Toàn Mỹ, rằng giữa tâm bão vụ án, liệu người phụ nữ ấy sẽ có tâm trạng như thế nào khi được nghe rõ từng chi tiết tình ái tội lỗi của chồng mình lẫn số tiền mà người đàn ông của mình chi ra cho cô nhân tình kia.

Những chi tiết cụ thể liên quan chuyện tình ái của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ khiến nhiều người tò mò về phản ứng của vợ vị doanh nhân này - Ảnh: Internet
Những chi tiết cụ thể liên quan chuyện tình ái của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ khiến nhiều người tò mò về phản ứng của vợ vị doanh nhân này - Ảnh: Internet

Gần đây, xuất hiện những bài báo có nội dung vợ của Cao Toàn Mỹ quyết định ly hôn nhưng vị doanh nhân không đồng ý. Đồng thời, các nguồn thông tin đó còn trích dẫn những tâm sự của người được cho là vợ của vị đại gia này như sau: 

"Sau phiên toàn xét xử, tôi và chồng đã có buổi nói chuyện thẳng thắn. Sau buổi nói chuyện này, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn, tuy rằng anh ta không chịu ký. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết sau này sẽ phải dạy con mình như nào, khi mà lớn lên chúng sẽ đọc nhưng email, hợp đồng... và biết rằng bố mình có những hành vi lệch lạc, đến mức bệnh hoạn.

Từ trước đến giờ tôi luôn tin vào chồng tôi. Nhưng chắc do quá tin tưởng, mà chính bản thân mình không thể biết rằng. Cuộc sống rất nhiều chữ NGỜ. Và khi thốt lên hai từ: KHÔNG NGỜ! thì mọi chuyện đã chuyển hướng hoàn toàn khác. Hiện tôi đã gửi đơn, và chắc cần diễn ra 3 vòng hòa giải, cũng như giải quyết tranh chấp tài sản phát sinh. Nhưng tôi nghĩ quyết định của tôi là phù hợp, tuy rằng sẽ thiệt thòi cho con cái lúc này. Nhưng nghĩ về tương lai, chúng sẽ tránh xa được lối sống và tư duy ung nhọt kia".

Một số tờ báo đưa tin về việc <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/vo-dai-gia-cao-toan-my.topic'>vợ đại gia Cao Toàn Mỹ</a> quyết định ly hôn để đảm bảo tương lai cho con cái - Ảnh: Internet
Một số tờ báo đưa tin về việc vợ đại gia Cao Toàn Mỹ quyết định ly hôn để đảm bảo tương lai cho con cái - Ảnh: Internet

Theo như một tờ báo đưa tin, vợ của doanh nhân Cao Toàn Mỹ là người không đẹp nhưng rất thông minh và có học vấn cao, đã từng du học sinh tại nước ngoài nhưng chị đã từ bỏ tất cả, để ở bên gia đình, chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, vào hôm qua, trong một bình luận trên trang cá nhân của mình, luật sư Trần Thu Nam - người bảo vệ quyền lợi về mặt pháp luật cho Cao Toàn Mỹ đã khẳng định hôn nhân của vị doanh nhân không hề rạn nứt hay đổ vỡ, như báo chí đưa tin.

Cụ thể, một bình luận được đăng trên trang cá nhân của luật sư có nội dung: "Nếu thật thì khổ cho ông Mỹ thật. Vợ thì chia tài sản, Phương Nga thì lừa tiền... Thật là kinh chữ 'Tiền'. Vợ mà thấy chồng khó khăn chưa biết thực hư mà đòi ly hôn chia tài sản??? Tội cho mấy đứa con nhỏ". 

Hậu phiên tòa Phương Nga: thông tin gia đình Cao Toàn Mỹ đổ vỡ là bịa đặt - Ảnh 4
Theo luật sư Trần Thu Nam, truyền thông đã bịa đặt về chuyện rạn nứt và ly hôn của doanh nhân Cao Toàn Mỹ - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, luật sư Trần Thu Nam đã trả lời việc ly hôn chia tài sản hoàn toàn là bịa đặt: "Đó là chuyện bịa đặt, không có chuyện gia đình họ ly hôn".

Vị luật sư còn cho biết thông tin vợ con của Cao Toàn Mỹ là bí mật để bảo đảm an toàn cho họ trước dư luận.

Hậu phiên tòa Phương Nga: thông tin gia đình Cao Toàn Mỹ đổ vỡ là bịa đặt - Ảnh 5
Vị luật sư còn khẳng định thông tin vợ con của doanh nhân luôn được giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho họ trước dư luận - Ảnh: FBNV

Hiện tại, bên phía doanh nhân Cao Toàn Mỹ đang chuẩn bị mời thêm một vị luật sư thường trú tại TP.HCM để thuận tiện trong việc hỗ trợ ông Mỹ.

Ngoài ra, sau khi lựa chọn được luật sư vào đội, bên phía ông Mỹ sẽ công khai một số tài liệu và chứng cứ mới liên quan đến vụ án.

Từ khóa:   cao toàn mỹ vợ đại gia Cao Toàn Mỹ gia đình cao toàn mỹ hoa hậu Phương Nga

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