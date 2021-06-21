Hậu Giang: Cháy lớn chợ lớn trong đêm, thiệt hại khoảng 900 triệu đồng

Xã hội 21/06/2021 09:44

Rạng sáng ngày 21/6 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại chợ Long Mỹ thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ước tình thiệt hại ban đầu lên đến 900 triệu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 21/6, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND TX Long Mỹ (Hậu Giang), xác nhận rạng sáng cùng ngày đã xảy ra vụ cháy tại chợ Long Mỹ.

Cụ thể, khoảng 2h sáng ngày 21/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà lồng B của chợ Long Mỹ. Ngay sau khi hay tin báo, lực lượng chức năng địa phương và tỉnh có mặt kịp thời để chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy sau - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an thị xã đã điều 3 máy chữa cháy tại chỗ, cảnh sát PCCC Công an tỉnh điều 2 xe chữa cháy chuyên dùng đến hiện trường. Sau hai giờ phối họp chữa cháy, đến khoảng 4 giờ sáng vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Thống kê sơ bộ, vụ cháy đã làm thiệt hại 7 ki ốt và 3 sạp, trong đó có 4 lô bán quần áo may sẵn, 3 lô bán tạp hóa, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 900 triệu đồng.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết đã cử một Phó Giám đốc Sở trực tiếp xuống hiện trường để ghi nhận tình hình vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chuyên môn nhận định có thể do chập điện từ trụ lớn bên ngoài và các tiểu thương không ai ngủ tại ki ốt nên không hay.

Được biết, chợ Long Mỹ là chợ loại 1, hiện có khoảng 84 ki ốt kinh doanh tại đây.

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