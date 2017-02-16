Hàng trăm con chuột khổng lồ xuất hiện trong nhà, khiến cả gia đình phải di chuyển nơi ở

Carla Hazlett cho biết: “Mẹ con chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi đây, tôi sợ đứa con trai 3 tuổi của mình sẽ mắc các căn bệnh truyền nhiễm từ những con chuột bẩn thỉu kia”.

Một người mẹ tên Carla Hazlett, sinh sống trong một căn nhà nhỏ có 3 phòng ngủ cùng với 7 đứa con của mình. Cuộc sống của họ vốn dĩ rất yên bình, nhưng vài tháng trở lại đây họ bị quấy rối bởi hàng trăm con chuột khổng lồ.

Khoảng 2 năm trước đây, cả gia đình Carla Hazlett chuyển đến sống ở một ngôi nhà ở Bootle, Merseyside, Anh. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cách đây vài tháng, đứa con gái 10 tuổi của cô cố gắng tìm một vài thứ ở dưới bồn rửa chén. Lúc này, một con chuột dài hơn 15cm xuất hiện, chạy xung quanh nhà. Kể từ đó, những con chuột khổng lồ liên tục xuất hiện trong nhà của họ.

Mặc dù Steven – con trai lớn của Carla, 19 tuổi thường xuyên giết chết những con chuột xuất hiện trong nhà bếp, tìm mọi cách để chặn những lỗ hổng trên tường, gầm bồn rửa chén nhưng vẫn không hiệu quả.

Vì trong bảy đứa con của cô, bé Simi bị khiếm thính và Scott mắc bệnh tự kỷ, hai đứa trẻ này rất cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng những con chuột liên tục xuất hiện, khiến các bé không thể ngủ được vì hoảng sợ, điều này khiến bệnh của Scott ngày càng nặng hơn.

Dù khu vực cả gia đình sắp chuyển đến không được đảm bảo về an ninh trật tự, nhưng họ vẫn phải chấp nhận, vì số lượng chuột trong nhà ngày càng nhiều hiện nay số lượng đã lên đến hàng trăm con. Chúng không chỉ gặm nhắm thức ăn hay quần áo mà vào buổi tối chúng còn di chuyển lên giường, cắn vào người những đứa trẻ. Không chỉ vậy, hệ thống nước và điện của ngôi nhà cũng bị lũ chuột phá hỏng toàn bộ. Họ chỉ có thể tắm nước lạnh và sử dụng nến thay cho đèn điện trong nhiêu ngày qua.

Sau khi nhận được thông báo về tình trạng của gia đình Carla Hazlett, các cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết. Hội đồng sức khỏe môi trường ở Bootle đã vào cuộc để tiêu diệt những con chuột đang sống trong nhà Carla. Tổ chức này cũng cam kết sẽ cử người đến khắc phục tình trạng điện, nước trong nhà một cách sớm nhất để gia đình Carla có thể quay trở về sinh sống trong thời gian sớm nhất.