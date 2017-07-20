Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị tước giấy phép hành nghề của y sĩ Hiền

Xã hội 20/07/2017 22:07

Ngày 19/7, đoàn công tác của Bệnh viện Da liễu T.Ư cùng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra nơi hành nghề của y sĩ Hoàng Thị Hiền, nơi được cho là nguồn lây sùi mào gà cho nhiều trẻ trên địa bàn.

Những ngày vừa qua, dư luận vô cùng quan tâm đến việc nhiều trẻ em ở tỉnh Hưng Yên bị nhiễm sùi mào gà sau khi điều trị những vấn đề liên quan đến bộ phận sinh dục. Được biết, các trẻ nhiễm bệnh đều từng khám và điều trị tại phòng khám  riêng của y sĩ Hoàng Thị Hiền, hiện công tác tại Trạm Y tế xã Mỗ Sở, huyện Văn Giang.

Chỉ trong ba ngày từ 17 - 19/7, bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận thêm 11 ca bệnh nhi mắc bệnh sùi mào gà được chuyển từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Trong đó, có một trường hợp chỉ mới 6 tháng tuổi, những trường hợp còn lại đều dưới 3 tuổi. Như vậy, tính từ 1/5 đến 19/7, đã có tổng cộng 51 bệnh nhi mắc sùi mào gà từ huyện Khoái Châu chuyển đến.

Kiến nghị xử phạt hành chính, tước giấy phép hành nghề

Sáng 19/7, rất nhiều người dân đã có mặt tại phòng khám của y sĩ Hiền khi biết tin có cơ quan chức năng đến kiểm tra. Phòng khám của y sĩ Hiền rộng khoảng 10m2, chỉ có 1 chiếc giường và tủ thuốc trống không.

Theo những người xung quanh, phòng khám này đã hoạt động từ nhiều năm nay, nhiều phụ huynh đưa con đến đây để thăm khám. Ngoài ra, bà Hiền điều trị cho tất cả bệnh nhân từ nhỏ đến lớn.

Theo những người dân ở đây, nếu là bé trai tới khám bà Hiền đều khám bộ phận sinh dục và hầu hết trong số đó đều bảo phải nong tách bao quy đầu. Thậm chí, có trẻ hơn tháng tuổi, vị y sĩ này cũng yêu cầu nong tách bao quy đầu.

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị tước giấy phép hành nghề của y sĩ Hiền - Ảnh 1
Cơ sở khám chữa bệnh không phép của y sĩ Hoàng Thị Hiền - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi kiểm tra cơ sở hành nghề của bà Hoàng Thị Hiền, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản vi phạm và kiến nghị mức xử phạt tối thiểu 110 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; Bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở y tế khám, chữa bệnh; Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng kiến nghị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 đến 12 tháng, theo Báo Giao Thông.

Ngoài ra, sau khi có kết quả điều tra nguyên nhân nhiều trẻ em mắc sùi mào gà ở địa bàn nếu có liên quan đến bà Hiền, sẽ tiếp tục có xử lý bổ sung.

Sùi mào gà khó điều trị ở trẻ em

Theo ông Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư, sùi mào gà do virút HPV gây nên. Ở người lớn, sùi mào gà chủ yếu lây qua đường tình dục, nhưng ở trẻ nhỏ chủ yếu là qua đường tiếp xúc trực tiếp.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết thêm, các bệnh nhi bị nốt nhỏ chỉ cần bôi thuốc tại chỗ hoặc gây tê để đốt lazer rồi cho về, trường hợp nặng phải gây mê toàn thân.

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị tước giấy phép hành nghề của y sĩ Hiền - Ảnh 2
Điều trị bệnh sùi mào gà ở trẻ nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn vì các em còn quá nhỏ và thường thiếu hợp tác với các y bác sĩ - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện bệnh viện đã mời các chuyên gia gây mê ở Bệnh viện Nhi Thụy Điển đến hỗ trợ, điều đáng nói là các em còn quá nhỏ để chịu đựng đau đớn khi điều trị nên gặp nhiều khó khăn.

Miễn phí điều trị cho các bệnh nhi mắc sùi mào gà ở Hưng Yên

Việc điều trị kéo dài và tốn kém khiến gia đình của các bệnh nhi khốn đốn. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Việt, con trai anh khi 3 tháng tuổi đến phòng khám của bà Hiền để khám viêm da cơ địa. Tuy nhiên, sau khi khám viêm da, bà Hiền tự ý khám thêm bộ phận sinh dục và cho rằng con trai anh bị viêm bao quy đầu, nếu không điều trị có thể dẫn tới vô sinh hoặc ung thư. Quá lo sợ, vợ chồng anh đưa bà Hiền 750.000 đồng để nong bao quy đầu cho con.

Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị tước giấy phép hành nghề của y sĩ Hiền - Ảnh 3
Ban lãnh đạo  Bệnh viện Da liễu T.Ư thống nhất miễn phí toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho các bệnh nhi nhiễm sùi mào gà ở tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, sau 2 tháng nong bao quy đầu, cháu bé xuất hiện nhiều nốt sùi ở vùng này, anh Việt lại đưa con đến phòng khám của bà Hiền điều trị nhưng không khỏi. Tới nay, sau 2 tháng, với 5 lần đốt sùi mào gà chi phí lên đến 20 triệu đồng nhưng bệnh của con anh vẫn chưa khỏi.

Vì sự khó khăn của nhiều gia đình bệnh nhi, ban lãnh đạo Bệnh viện Da liễu T.Ư thống nhất miễn phí toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho tất cả trẻ mắc bệnh sùi mào gà đến từ huyện Khoái Châu (Hưng Yên), từ ngày 17/7 đến hết năm 2017.

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con trai 6 tháng tuổi mắc sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu

Tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ có con trai 6 tháng tuổi mắc sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu

"Giá như tôi đưa con đi bệnh viện từ khi mới phát hiện thì giờ chắc con không bị nặng như vậy" - Đó là lời chia sẻ đầy tiếc nuối của chị H. , mẹ của bé trai 6 tháng tuổi bị mắc bệnh sùi mào gà do cắt bao quy đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   sùi mào gà hưng yên hàng loạt trẻ nhỏ bị sùi mào gà

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 25 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 25 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày