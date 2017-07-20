Hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà: Kiến nghị tước giấy phép hành nghề của y sĩ Hiền

Chỉ trong ba ngày từ 17 - 19/7, bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận thêm 11 ca bệnh nhi mắc bệnh sùi mào gà được chuyển từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Trong đó, có một trường hợp chỉ mới 6 tháng tuổi, những trường hợp còn lại đều dưới 3 tuổi. Như vậy, tính từ 1/5 đến 19/7, đã có tổng cộng 51 bệnh nhi mắc sùi mào gà từ huyện Khoái Châu chuyển đến.

Những ngày vừa qua, dư luận vô cùng quan tâm đến việc nhiều trẻ em ở tỉnh Hưng Yên bị nhiễm sùi mào gà sau khi điều trị những vấn đề liên quan đến bộ phận sinh dục. Được biết, các trẻ nhiễm bệnh đều từng khám và điều trị tại phòng khám riêng của y sĩ Hoàng Thị Hiền, hiện công tác tại Trạm Y tế xã Mỗ Sở, huyện Văn Giang.

Sáng 19/7, rất nhiều người dân đã có mặt tại phòng khám của y sĩ Hiền khi biết tin có cơ quan chức năng đến kiểm tra. Phòng khám của y sĩ Hiền rộng khoảng 10m 2 , chỉ có 1 chiếc giường và tủ thuốc trống không.

Theo những người xung quanh, phòng khám này đã hoạt động từ nhiều năm nay, nhiều phụ huynh đưa con đến đây để thăm khám. Ngoài ra, bà Hiền điều trị cho tất cả bệnh nhân từ nhỏ đến lớn.

Theo những người dân ở đây, nếu là bé trai tới khám bà Hiền đều khám bộ phận sinh dục và hầu hết trong số đó đều bảo phải nong tách bao quy đầu. Thậm chí, có trẻ hơn tháng tuổi, vị y sĩ này cũng yêu cầu nong tách bao quy đầu.

Sau khi kiểm tra cơ sở hành nghề của bà Hoàng Thị Hiền, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản vi phạm và kiến nghị mức xử phạt tối thiểu 110 triệu đồng cho 3 hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động; Bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở y tế khám, chữa bệnh; Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng kiến nghị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 đến 12 tháng, theo Báo Giao Thông.

Ngoài ra, sau khi có kết quả điều tra nguyên nhân nhiều trẻ em mắc sùi mào gà ở địa bàn nếu có liên quan đến bà Hiền, sẽ tiếp tục có xử lý bổ sung.

Sùi mào gà khó điều trị ở trẻ em

Theo ông Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư, sùi mào gà do virút HPV gây nên. Ở người lớn, sùi mào gà chủ yếu lây qua đường tình dục, nhưng ở trẻ nhỏ chủ yếu là qua đường tiếp xúc trực tiếp.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết thêm, các bệnh nhi bị nốt nhỏ chỉ cần bôi thuốc tại chỗ hoặc gây tê để đốt lazer rồi cho về, trường hợp nặng phải gây mê toàn thân.

Hiện bệnh viện đã mời các chuyên gia gây mê ở Bệnh viện Nhi Thụy Điển đến hỗ trợ, điều đáng nói là các em còn quá nhỏ để chịu đựng đau đớn khi điều trị nên gặp nhiều khó khăn.

Miễn phí điều trị cho các bệnh nhi mắc sùi mào gà ở Hưng Yên

Việc điều trị kéo dài và tốn kém khiến gia đình của các bệnh nhi khốn đốn. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Việt, con trai anh khi 3 tháng tuổi đến phòng khám của bà Hiền để khám viêm da cơ địa. Tuy nhiên, sau khi khám viêm da, bà Hiền tự ý khám thêm bộ phận sinh dục và cho rằng con trai anh bị viêm bao quy đầu, nếu không điều trị có thể dẫn tới vô sinh hoặc ung thư. Quá lo sợ, vợ chồng anh đưa bà Hiền 750.000 đồng để nong bao quy đầu cho con.

Tuy nhiên, sau 2 tháng nong bao quy đầu, cháu bé xuất hiện nhiều nốt sùi ở vùng này, anh Việt lại đưa con đến phòng khám của bà Hiền điều trị nhưng không khỏi. Tới nay, sau 2 tháng, với 5 lần đốt sùi mào gà chi phí lên đến 20 triệu đồng nhưng bệnh của con anh vẫn chưa khỏi.

Vì sự khó khăn của nhiều gia đình bệnh nhi, ban lãnh đạo Bệnh viện Da liễu T.Ư thống nhất miễn phí toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho tất cả trẻ mắc bệnh sùi mào gà đến từ huyện Khoái Châu (Hưng Yên), từ ngày 17/7 đến hết năm 2017.