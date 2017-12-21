Hàng loạt chân dài cởi sạch quần áo đem luộc trên bếp vì nghe lời thầy bói cắt duyên âm

Những cô gái lớn tuổi nhưng không lấy được chồng hay tình duyên nhiều lần dang dở thường được “thầy” phán là do cao số hay dính duyên âm. Để cắt duyên âm, các “thầy” bày đủ mọi chiêu trò để những cô gái này làm theo.

Mới đây, hình ảnh những cô gái xinh đẹp cởi trần, luộc quần áo tại nhà thầy bói để cắt duyên âm xuất hiện trên các trang fanpage Thái Lan khiến cộng đồng mạng châu Á xôn xao. Các cô gái lột hết quần áo bên ngoài rồi bỏ vào nồi nước sôi - Ảnh: Internet Theo những gì trang mạng xã hội này chia sẻ, những cô gái này tìm đến thầy bói mong gặp thuận lợi trên con đường tình duyên. Muốn được “cắt duyên âm”, các cô gái phải làm theo lời thầy bói.

Nhiều người tin tưởng rằng phương pháp này có thể giúp họ cắt đứt duyên âm - Ảnh: Internet Họ phải lột sạch trang phục bên ngoài, chỉ chừa lại một bộ nội y trên người. Những bộ quần áo của họ sẽ được các thầy bói luộc trong một nồi nước sôi. Theo lời của các thầy bói, khi luộc quần áo trong nước sôi và niệm những câu thần chú thì duyên âm sẽ bị cắt đứt. Họ sẽ nhanh chóng tìm thấy tình yêu chân chính của cuộc đời mình. Sau khi xuất hiện trên mạng, những hình ảnh này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người đồng ý, cổ vũ cho việc làm này của các cô gái. Họ cho rằng những việc này có thể sẽ giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Thầy bói làm lễ cắt duyên âm cho các cô gái - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một số khác cho rằng đây là hành động mê tín vì không có cơ sở và chẳng mang lại kết quả như lời đồn. Hành động này không chỉ khiến các cô mất tiền mà cả danh dự cá nhân cũng bị hạ thấp. “ Tội hành nghề mê tín, dị đoan Điều 247 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội hành nghề mê tín dị đoan như sau: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. “

Cúng dâng sao giải hạn đầu năm có phải mê tín dị đoan? Người Việt xưa tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tục này hoàn toàn mê tín dị đoan.

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