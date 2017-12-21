Hàng loạt chân dài cởi sạch quần áo đem luộc trên bếp vì nghe lời thầy bói cắt duyên âm

Xã hội 21/12/2017 16:02

Những cô gái lớn tuổi nhưng không lấy được chồng hay tình duyên nhiều lần dang dở thường được “thầy” phán là do cao số hay dính duyên âm. Để cắt duyên âm, các “thầy” bày đủ mọi chiêu trò để những cô gái này làm theo.

Mới đây, hình ảnh những cô gái xinh đẹp cởi trần, luộc quần áo tại nhà thầy bói để cắt duyên âm xuất hiện trên các trang fanpage Thái Lan khiến cộng đồng mạng châu Á xôn xao.

Hàng loạt chân dài cởi sạch quần áo đem luộc trên bếp vì nghe lời thầy bói cắt duyên âm - Ảnh 1
Các cô gái lột hết quần áo bên ngoài rồi bỏ vào nồi nước sôi - Ảnh: Internet

Theo những gì trang mạng xã hội này chia sẻ, những cô gái này tìm đến thầy bói mong gặp thuận lợi trên con đường tình duyên. Muốn được “cắt duyên âm”, các cô gái phải làm theo lời thầy bói.

Hàng loạt chân dài cởi sạch quần áo đem luộc trên bếp vì nghe lời thầy bói cắt duyên âm - Ảnh 2
Nhiều người tin tưởng rằng phương pháp này có thể giúp họ cắt đứt duyên âm - Ảnh: Internet

Họ phải lột sạch trang phục bên ngoài, chỉ chừa lại một bộ nội y trên người. Những bộ quần áo của họ sẽ được các thầy bói luộc trong một nồi nước sôi. Theo lời của các thầy bói, khi luộc quần áo trong nước sôi và niệm những câu thần chú thì duyên âm sẽ bị cắt đứt. Họ sẽ nhanh chóng tìm thấy tình yêu chân chính của cuộc đời mình.

Sau khi xuất hiện trên mạng, những hình ảnh này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người đồng ý, cổ vũ cho việc làm này của các cô gái. Họ cho rằng những việc này có thể sẽ giúp họ có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Hàng loạt chân dài cởi sạch quần áo đem luộc trên bếp vì nghe lời thầy bói cắt duyên âm - Ảnh 3
Thầy bói làm lễ cắt duyên âm cho các cô gái - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số khác cho rằng đây là hành động mê tín vì không có cơ sở và chẳng mang lại kết quả như lời đồn. Hành động này không chỉ khiến các cô mất tiền mà cả danh dự cá nhân cũng bị hạ thấp.

Tội hành nghề mê tín, dị đoan

Điều 247 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội hành nghề mê tín dị đoan như sau:

  1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

 

Cúng dâng sao giải hạn đầu năm có phải mê tín dị đoan?

Cúng dâng sao giải hạn đầu năm có phải mê tín dị đoan?

Người Việt xưa tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tục này hoàn toàn mê tín dị đoan.

Xem thêm
Từ khóa:   thái lan mê tín dị đoan duyên âm cắt duyên âm

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 41 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 41 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày