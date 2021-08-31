Hàng chục người cố tình đi từ Hà Nội về Thái Bình, phải căng bạt ngủ trên cầu vì rơi vào tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan'

Xã hội 31/08/2021 08:24

Mặc dù, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao, bàn tán chia sẻ một số hình ảnh, video clip ghi lại việc hàng chục người dân từ đàn ông đến phụ nữ, người già đến trẻ em trải chiếu, che bạt nằm, ngồi tại làn phía ngoài cùng dành cho xe thô sơ trên cầu Triều Dương hướng từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Thái Bình vì "mắc kẹt".

Theo thông tin của báo Lao động, trong số những người dân này, có trường hợp ông V.V.Đ (47 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái Bình) vì không thể qua chốt để về quê cũng như không thể quay lại Hà Nội đã phải ngủ 1 đêm trên cầu. Đến sáng, ông Đ. có biểu hiện co giật từng cơn giống như bị trúng gió, mất ý thức tạm thời, đầu đập vào thành cầu gây xây xước.

Được biết, sau khi nắm thông tin, cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh Triều Dương đã nhanh chóng đưa ông Đ. vào Bệnh viện sơ cứu, test nhanh COVID-19 và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng thời gọi xe cứu thương đưa ông Đ. về Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải để chuyển vào khu vực cách ly chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm nhằm kịp thời cấp cứu, chụp chiếu.

thai binh
Từ người lớn đến trẻ em 'mắc kẹt' lại trên cầu Triều Dương phải trải chiếu, mắc tạm bạt che mưa. - Ảnh: Lao động

Theo thông tin của Thanh Niên, từ ngày 6/8, Thái Bình không tiếp nhận người từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Nói về sự việc trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình xác nhận có việc người dân đang mắc kẹt trên cầu Triều Dương và địa phương này đã có phương án đưa những người mắc kẹt về khu cách ly tập trung:

"Do những người này cũng không thể quay lại Hà Nội được nên chúng tôi sẽ có phương án tiếp nhận. Tuy nhiên, Thái Bình muốn nhấn mạnh để người dân hiểu là đây là trường hợp hiếm hoi và không còn cách nào khác thì Thái Bình mới tiếp nhận. Đề nghị người dân không lấy đây là tiền lệ để ồ ạt về Thái Binh như những người này!".

Cũng theo vị lãnh đạo này, ước tính, người dân Thái Bình ở các tỉnh ngoài đông gần bằng dân số của Thái Bình. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình chia sẻ: "Nếu mọi người không tuân thủ yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" để phòng, chống dịch Covid-19 như Thủ tướng yêu cầu mà về hết Thái Bình thì chúng tôi sẽ vỡ trận".

Phú Yên bắt đầu đón người dân gặp khó khăn ở Đồng Nai về quê, các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm đều được tỉnh hỗ trợ

Phú Yên bắt đầu đón người dân gặp khó khăn ở Đồng Nai về quê, các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm đều được tỉnh hỗ trợ

Từ ngày 19/8, tỉnh Phú Yên bắt đầu đón người dân của tỉnh đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở Đồng Nai về quê.

Xem thêm
Từ khóa:   người dân bị mắc kẹt trên cầu CSGT TP.HCM hỗ trợ người dân người dân tự về quê

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số