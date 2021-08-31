Hàng chục người cố tình đi từ Hà Nội về Thái Bình, phải căng bạt ngủ trên cầu vì rơi vào tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan'

Mặc dù, tỉnh Thái Bình đã có quy định không tiếp nhận người dân từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về tỉnh, thế nhưng nhiều người dân vẫn cố tình về dẫn đến tình trạng bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao, bàn tán chia sẻ một số hình ảnh, video clip ghi lại việc hàng chục người dân từ đàn ông đến phụ nữ, người già đến trẻ em trải chiếu, che bạt nằm, ngồi tại làn phía ngoài cùng dành cho xe thô sơ trên cầu Triều Dương hướng từ tỉnh Hưng Yên sang tỉnh Thái Bình vì "mắc kẹt".

Theo thông tin của báo Lao động, trong số những người dân này, có trường hợp ông V.V.Đ (47 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái Bình) vì không thể qua chốt để về quê cũng như không thể quay lại Hà Nội đã phải ngủ 1 đêm trên cầu. Đến sáng, ông Đ. có biểu hiện co giật từng cơn giống như bị trúng gió, mất ý thức tạm thời, đầu đập vào thành cầu gây xây xước.

Được biết, sau khi nắm thông tin, cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh Triều Dương đã nhanh chóng đưa ông Đ. vào Bệnh viện sơ cứu, test nhanh COVID-19 và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng thời gọi xe cứu thương đưa ông Đ. về Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải để chuyển vào khu vực cách ly chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm nhằm kịp thời cấp cứu, chụp chiếu.

Từ người lớn đến trẻ em 'mắc kẹt' lại trên cầu Triều Dương phải trải chiếu, mắc tạm bạt che mưa. - Ảnh: Lao động

Theo thông tin của Thanh Niên, từ ngày 6/8, Thái Bình không tiếp nhận người từ các nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Nói về sự việc trên, một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình xác nhận có việc người dân đang mắc kẹt trên cầu Triều Dương và địa phương này đã có phương án đưa những người mắc kẹt về khu cách ly tập trung:

"Do những người này cũng không thể quay lại Hà Nội được nên chúng tôi sẽ có phương án tiếp nhận. Tuy nhiên, Thái Bình muốn nhấn mạnh để người dân hiểu là đây là trường hợp hiếm hoi và không còn cách nào khác thì Thái Bình mới tiếp nhận. Đề nghị người dân không lấy đây là tiền lệ để ồ ạt về Thái Binh như những người này!".

Cũng theo vị lãnh đạo này, ước tính, người dân Thái Bình ở các tỉnh ngoài đông gần bằng dân số của Thái Bình. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình chia sẻ: "Nếu mọi người không tuân thủ yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" để phòng, chống dịch Covid-19 như Thủ tướng yêu cầu mà về hết Thái Bình thì chúng tôi sẽ vỡ trận".

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