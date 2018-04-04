Hàng chục ngôi mộ của một dòng họ bị đào phá, treo quần lót sơn đỏ để ‘trấn yểm’: Sốc nặng khi biết danh tính thủ phạm

Xã hội 04/04/2018 11:18

21 ngôi mộ của dòng họ Phan ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị kẻ xấu đào phá tan hoang, 'trấn yểm' bằng quần lót sơn đỏ chỉ sau một đêm.

Hôm qua (3/4), Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng công an huyện Phú Lâm (tỉnh Thừa Thiên - Huế) thông báo đã xác định được nghi phạm đào phá, treo quần lót sơn đỏ lên 21 bia mộ thuộc dòng họ Phan.

Hàng chục ngôi mộ của một dòng họ bị đào phá, treo quần lót sơn đỏ để ‘trấn yểm’: Sốc nặng khi biết danh tính thủ phạm - Ảnh 1
Hành vi xâm phạm mồ mả người đã khuất gây phẫn nộ trong dư luận - Ảnh: Internet

Trước đó cơ quan chức năng nhận được thông tin 21 ngôi mộ thuộc dòng họ Phan ở huyện Phú Lộc bị đào phá, “trấn yểm” bằng quần lót sơn đỏ trên bia mộ.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm trong vụ việc là ông P.A (trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, con rể của dòng họ Phan), hiện đối tượng đang điều trị bệnh tại Đà Nẵng. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Hàng chục ngôi mộ của một dòng họ bị đào phá, treo quần lót sơn đỏ để ‘trấn yểm’: Sốc nặng khi biết danh tính thủ phạm - Ảnh 2
Tang vật thu được ở hiện trường - Ảnh: Internet

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông A. bức xúc vì vợ bỏ đi nơi khác sống nên làm vậy để trả thù dòng họ nhà vợ.

Người dân vô cùng bức xúc trước hành vi đáng lên án này. Chính quyền địa phương cũng cho biết thêm, ông A. làm nghề bán vé số, thường xuyên uống rượu và thần kinh không ổn định.

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