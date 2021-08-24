Hai thiếu nữ lao vào 'quyết chiến' túi bụi giữa đường, xung quanh rất nhiều nam sinh đứng reo hò, cổ vũ

Xã hội 24/08/2021 13:30

Một nhóm nữ sinh ẩu đả, xô xát nhau trên đường trước sự reo hò, cổ vũ của hàng chục người bạn.

Tối 23/8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau túi bụi trên đường trước sự cổ vũ, hò reo của rất nhiều bạn bè. Được biết, sự việc xảy ra tại đoạn đường đôi suối Khoáng, thuộc thôn Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

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 Hai nữ sinh đánh nhau túi bụi trên đường - Ảnh: Cắt từ clip

Qua nội dung clip cho thấy, ban đầu có hai nữ sinh túm tóc, vật lộn nhau. Khi cuộc ẩu đả đến đỉnh điểm, một nữ sinh khác vào căn ngăn liền bị nhóm nữ sinh còn lại đứng ngoài lao vào đánh hội đồng. Hai nhóm đánh nhau trước sự reo hò cổ vũ của hàng chục nam sinh. 

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi cho biết, nhóm nữ sinh đánh nhau là học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện: "Phía Công an huyện Kim Bôi nắm được thông tin và đang làm việc rồi".

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Tại khu vực cầu Văn Phú, người dân phát hiện một xe máy dựng cạnh lan can cầu cùng đôi dép và lá thư tuyệt mệnh bỏ lại. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

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