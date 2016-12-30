Hai thanh niên bị cả chục người dùng cây gỗ vây “đánh hội đồng” bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM), đang tạm giữ Trương Tấn Tài (24 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM) và Diệp Hoàng Em (22 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) để làm rõ hànht? vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 27/12, do mâu thuẫn từ trước nên Tài, Em cùng 8 người khác (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi đánh anh Nguyễn Văn Danh (23 tuổi, quê Trà Vinh), Trương Công Hạ (42 tuổi, quê Bình Phước, cả hai cùng tạm trú H.Bình Chánh).

Trong lúc anh Danh, Hạ đang đứng trước một căn nhà ở ấp 2 (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) thì bị Tài, Em cùng 8 thanh niên khác dùng cây gỗ vây đánh tới tấp.

Anh Danh, Hạ bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh, Công an H.Bình Chánh tạm giữ Tài, Em để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra; đồng thời đang truy xét 8 đối tượng còn lại.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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