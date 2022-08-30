Hải Phòng: Bắt người mẹ nhẫn tâm bán con gái ruột chỉ mới 2 tuổi

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng xác minh, kịp thời phát hiện, triệt xóa ổ nhóm mua bán người dưới 16 tuổi.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng 30/8, Công an TP. Hải Phòng, Công an quận Đồ Sơn vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng có dấu hiệu giữ người trái pháp luật.
Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 28/8, Công an quận Đồ Sơn nhận được đơn trình báo về vụ việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật trên địa bàn quận Đồ Sơn của một người dân. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã nhanh chóng xác minh, kịp thời phát hiện, triệt xóa ổ nhóm mua bán người dưới 16 tuổi.
Theo thông tin từ Zingnews, căn cứ tài liệu và chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn tạm giữ hình sự Đặng Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), Bùi Thị Phương (sinh năm 1990, ở xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình) và Vũ Thị Hiền (sinh năm 1996, trú tại xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định).
Cơ quan công an xác định cháu bé bị mua bán chính là con đẻ của Vũ Thị Hiền, là bé gái sinh năm 2020, chưa có giấy khai sinh. Hiện cháu được giao cho người thân chăm sóc.