Hai nữ hành khách ngang nhiên trộm tài sản tại sân bay: Cục Hàng không đã có quyết định xử phạt

Xã hội 09/02/2023 08:32

Hai nữ hành khách này đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhưng không chấp hành quyết định xử phạt.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn đối với 2 hành khách có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật tại cảng hàng không, sân bay

Theo đó, cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với bà V.T.H.M. (địa chỉ thường trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc); bà T.T.K.A. (địa chỉ thường trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do đã có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật trong cảng hàng không, sân bay, trên máy bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hai nữ hành khách này đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhưng không chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn nộp tiền phạt, mặc dù đã được các cơ quan chức năng đôn đốc nhưng các đối tượng nêu trên vẫn không chấp hành quyết định.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hai hành khách nêu trên với thời hạn là 12 tháng, tính từ ngày 15/2/2023 đến hết ngày 14/2/2024 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15/2/2024 đến hết ngày 14/8/2024.

 

Hai nữ hành khách ngang nhiên trộm tài sản tại sân bay: Cục Hàng không đã có quyết định xử phạt - Ảnh 1
Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn đối với hai hành khách có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật tại cảng hàng không, sân bay - Ảnh minh họa: VOV

Theo thông tin từ VOV, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam không được vận chuyển bà V. T.H.M và bà T.T.K.A trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam theo thời hạn bị cấm vận chuyển nêu trên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam–CTCP, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân, nhận dạng của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với hai đối tượng theo thời hạn nêu trên.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp; các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Cục Hàng không Việt Nam giao Giao Cảng vụ hàng không miền Nam thông báo và gửi Quyết định này đến bà V.T. H. M và bà T.T.K.A.

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Canh chủ tiệm không để ý, người phụ nữ đi xe SH vờ lựa áo rồi nhanh tay lấy trộm, lên xe bỏ đi

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