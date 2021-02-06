Hải Dương: Triển khai cây ATM khẩu trang phục vụ miễn phí mùa dịch

Để hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đã có 1 cây ATM khẩu trang phục vụ miễn phí mùa dịch được lắp đặt ở Hải Dương.

Với cây ATM khẩu trang này, mỗi người chỉ được lấy 1 lần. Mỗi lần sẽ nhận được 3 chiếc khẩu trang diệt khuẩn. Khoảng cách an toàn giữa mỗi người khi lấy khẩu trang là 2m. Cây ATM tự động này có khả năng cung cấp cho người dân 5.000-6.000 khẩu trang miễn phí. Thời gian hoạt động của máy là 4 tiếng/ngày (sáng: 8g00-10g00; chiều: 14g00-16g00).

Cây ATM khẩu trang miễn phí đầu tiên được lắp đặt ở Hải Dương - Ảnh: TTXVN

Đơn vị sản xuất máy là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát tại thành phố Hải Dương. Đây là công ty về công nghệ nên họ tự lắp ráp, sản xuất máy ATM tự động giá trị 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí của công ty.

Đây là cây ATM khẩu trang miễn phí đầu tiên được lắp đặt ở thành phố Hải Dương. Công ty đang tiếp tục lắp ráp và hoàn thiện thêm một cây ATM nữa để lắp tại vườn hoa Tôn Đức Thắng. Thời gian tới, công ty dự kiến tiếp tục sản xuất từ 10 -12 cây ATM lắp đặt ở 12/12 huyện, thị xã trên toàn tỉnh Hải Dương.

Tại vườn hoa Tết Tân Sửu, đường Trường Chinh, thành phố đã trồng rất nhiều hoa violet, dự kiến sẽ mở cửa sau Tết để người dân chiêm ngưỡng. Dự đoán nơi đây sẽ có đông người đến thưởng hoa nên việc đặt cây ATM khẩu trang là rất thích hợp, có khả năng hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

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