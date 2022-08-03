Mới đây, bệnh viện đa khoa Medlatec đã phát hiện một bé trai mới chỉ 46 ngày tuổi đã có chẩn đoán mắc bệnh giang mai bẩm sinh.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, một bé trai 46 ngày tuổi (Hải Dương) được gia đình đưa đến bệnh viện Bệnh viện đa khoa Medlatec khám trong tình trạng bong da tay chân, quấy khóc không rõ nguyên nhân. Bố mẹ của cháu bé cho biết, bé là con thứ 2 trong gia đình được mẹ sinh thường ở bệnh viện huyện. Lúc sinh nặng 3kg, bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt. Bé bị bong da tay, da chân ngay sau sinh. Đặc biệt, khoảng 3 ngày trước đi khám bé khóc quấy nhiều mà không biết nguyên nhân do đâu. Quá lo lắng và nóng ruột nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 2 khám.

Cháu bé bị bong da tay, da chân - Ảnh: Báo Công an nhân dân Qua lý do đi khám và thực tế thăm khám, bác sĩ nhận thấy có hội chứng nhiễm trùng và tổn thương da là các vết bong da tay, chân. Má trái sẩn đỏ, kích thước khoảng 0,5cm. Miệng có tổn thương loét. Ngoài ra, khám các cơ quan, bộ phận khác không phát hiện gì đặc biệt. Bằng kinh nghiệm khám chữa bệnh, ThS.BS Ngô Thị Cam - Chuyên khoa Nhi giải thích cho gia đình nguyên nhân gây những bất thường của bé, nghĩ nhiều do giang mai bẩm sinh. Sau đó, bác sĩ chỉ định làm thêm một số xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm có số lượng tiểu cầu tăng, xét nghiệm đánh giá tổn thương tế bào gan tăng cao, xét nghiệm CRP để xác định và đánh giá tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng tăng... Bác sĩ chẩn đoán xác định bé bị giang mai bẩm sinh trong sự lo lắng, bất ngờ của cả gia đình. Các bác sĩ khuyến cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân để sàng lọc các bệnh xã hội lây truyền - Ảnh: VTV News Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ báo Công an nhân dân, BSCKI. Dương Ngọc Vân, Chuyên khoa Sản phụ, Bệnh viện đa khoa Medlatec cho biết: Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể truyền từ bố mẹ sang con trong lúc mẹ mang thai, sinh nở và cho con bú như bệnh giang mai, HIV, viêm gan B, lậu, chlamydia… Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà ảnh hưởng tới cả thai nhi, dẫn đến nhiều nguy cơ như sinh non, sảy thai, thai chết lưu… Để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm lây truyền sang vợ hoặc chồng, hoặc lây truyền sang con, BS Vân khuyên tất cả các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, hoặc các cặp vợ chồng trước hoặc trong khi sinh con nên thực hiện quan hệ tình dục an toàn một vợ - một chồng. Trong khi mang thai, mẹ bầu cũng nên làm xét nghiệm kiểm tra, sàng lọc bệnh truyền nhiễm từ mẹ sang con qua các xét nghiệm rubella, viêm gan B/C, HIV, xét nghiệm các bệnh nhiễm lây truyền qua đường tình dục (bệnh giang mai, Chlamydia) để phát hiện bệnh sớm, ngay cả những mẹ bầu sinh con đầu khỏe mạnh hoặc không có dấu hiệu cũng không chủ quan, vì đa số các bệnh lây nhiễm diễn biến thầm lặng. Từ kết quả khám, bác sĩ sẽ tư vấn cách phòng, điều trị nếu có hoặc tư vấn phương pháp sinh con phù hợp và an toàn nhất.

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