Hải Dương: Phát hiện bé trai 46 ngày tuổi mắc bệnh giang mai bẩm sinh

Xã hội 03/08/2022 20:13

Mới đây, bệnh viện đa khoa Medlatec đã phát hiện một bé trai mới chỉ 46 ngày tuổi đã có chẩn đoán mắc bệnh giang mai bẩm sinh.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, một bé trai 46 ngày tuổi (Hải Dương) được gia đình đưa đến bệnh viện Bệnh viện đa khoa Medlatec khám trong tình trạng bong da tay chân, quấy khóc không rõ nguyên nhân. 

Bố mẹ của cháu bé cho biết, bé là con thứ 2 trong gia đình được mẹ sinh thường ở bệnh viện huyện. Lúc sinh nặng 3kg, bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt. Bé bị bong da tay, da chân ngay sau sinh. Đặc biệt, khoảng 3 ngày trước đi khám bé khóc quấy nhiều mà không biết nguyên nhân do đâu. Quá lo lắng và nóng ruột nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 2 khám.

Hải Dương: Phát hiện bé trai 46 ngày tuổi mắc bệnh giang mai bẩm sinh - Ảnh 1
Cháu bé bị bong da tay, da chân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Qua lý do đi khám và thực tế thăm khám, bác sĩ nhận thấy có hội chứng nhiễm trùng và tổn thương da là các vết bong da tay, chân. Má trái sẩn đỏ, kích thước khoảng 0,5cm. Miệng có tổn thương loét. Ngoài ra, khám các cơ quan, bộ phận khác không phát hiện gì đặc biệt.

Bằng kinh nghiệm khám chữa bệnh, ThS.BS Ngô Thị Cam - Chuyên khoa Nhi giải thích cho gia đình nguyên nhân gây những bất thường của bé, nghĩ nhiều do giang mai bẩm sinh. Sau đó, bác sĩ chỉ định làm thêm một số xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm có số lượng tiểu cầu tăng, xét nghiệm đánh giá tổn thương tế bào gan tăng cao, xét nghiệm CRP để xác định và đánh giá tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng tăng... Bác sĩ chẩn đoán xác định bé bị giang mai bẩm sinh trong sự lo lắng, bất ngờ của cả gia đình.

Hải Dương: Phát hiện bé trai 46 ngày tuổi mắc bệnh giang mai bẩm sinh - Ảnh 2
Các bác sĩ khuyến cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân để sàng lọc các bệnh xã hội lây truyền - Ảnh: VTV News

Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ báo Công an nhân dân, BSCKI. Dương Ngọc Vân, Chuyên khoa Sản phụ, Bệnh viện đa khoa Medlatec cho biết: Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể truyền từ bố mẹ sang con trong lúc mẹ mang thai, sinh nở và cho con bú như bệnh giang mai, HIV, viêm gan B, lậu, chlamydia… Những bệnh này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà ảnh hưởng tới cả thai nhi, dẫn đến nhiều nguy cơ như sinh non, sảy thai, thai chết lưu…

Để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm lây truyền sang vợ hoặc chồng, hoặc lây truyền sang con, BS Vân khuyên tất cả các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, hoặc các cặp vợ chồng trước hoặc trong khi sinh con nên thực hiện quan hệ tình dục an toàn một vợ - một chồng.

Trong khi mang thai, mẹ bầu cũng nên làm xét nghiệm kiểm tra, sàng lọc bệnh truyền nhiễm từ mẹ sang con qua các xét nghiệm rubella, viêm gan B/C, HIV, xét nghiệm các bệnh nhiễm lây truyền qua đường tình dục (bệnh giang mai, Chlamydia) để phát hiện bệnh sớm, ngay cả những mẹ bầu sinh con đầu khỏe mạnh hoặc không có dấu hiệu cũng không chủ quan, vì đa số các bệnh lây nhiễm diễn biến thầm lặng.

Từ kết quả khám, bác sĩ sẽ tư vấn cách phòng, điều trị nếu có hoặc tư vấn phương pháp sinh con phù hợp và an toàn nhất.

Người phụ nữ cực khổ chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu con bị lừa sang Campuchia đã chuộc được con về

Người phụ nữ cực khổ chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu con bị lừa sang Campuchia đã chuộc được con về

Vui mừng cho người mẹ có con bị lừa bán sang Campuchia, bị đe dọa tống tiền và phải khổ cực đi xin khắp nơi xin tiền nay đã chuộc được con về.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai 46 ngày tuổi mắc bệnh giang mai bệnh giang mai Bé sơ sinh bị giang mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 25 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?