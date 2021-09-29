Hack một tài khoản Facebook, ba đối tượng lừa số tiền gần 400 triệu của một phụ nữ

Xã hội 29/09/2021 15:51

Sau khi hack được 1 tài khoản facebook, nhóm đối tượng đã nhắn tin hỏi vay và lừa được của 1 cô gái gần 400 triệu đồng. Vụ án vừa được Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội triệt phá.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 29/9, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook.

Cụ thể, đầu tháng 8/2021, Nguyễn Hùng C. (trú xã Đồng Trúc Thạch Thất, Hà Nội) hack được tài khoản facebook của anh N.N. (quê Phú Thọ).

Tiếp đó, C. đã giả mạo anh N. để nhắn tin cho chị H. (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi vay 200 triệu đồng. Vì tin tưởng là người quen biết nên chị đã chuyển tiền.

Thấy lừa được tiền dễ dàng, tên C. đã nhắn tin kể cho Phí Văn H. (trú cùng xã với C.). Nghe xong, Văn H. đã xin C. cho làm cùng.

Tên Văn H. nhắn tin cho chị H. để vay sô tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này chị H. vẫn không mảy may nghi ngờ nên cũng nhanh chóng chuyển tiền.

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Phí Văn Hưng tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Tiếp đó, Từ Thái N. (trú cùng địa chỉ với Văn H.) phát hiện tên này lừa đảo nên cũng xin làm cùng. Và lần này, Thái N. đã nhắn tin hỏi vay tiếp 90 triệu đồng của chị H.

Một ngày sau chuyển 90 triệu đồng, chị H. đã gọi điện lại cho anh N. là chủ tài khoản facebook bị hack, mới tá hoả phát hiện bị lừa nên chị nhờ người thân trình báo Công an quận Cầu Giấy.

Đội cảnh sát hình sự Công an quận nhanh chóng vào cuộc điều tra, sau một thời gian đã làm rõ chân tướng, hành vi các đối tượng phạm tội.

Qua sự việc trên, Trung uý Đặng Huy Hoàng - Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo, khi nhận được tin nhắn hỏi vay tiền, người dân cần có các biện pháp xác minh chắc chắn. Bởi, không chỉ hỏi vay qua tin nhắn, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao hiện nay có thể cắt ghép hình ảnh, clip để gọi điện bằng video khiến nhiều người bị lừa.

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Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tiếp nhận đơn trình báo nên đang vào cuộc xác minh.

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