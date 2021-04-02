Đến 22h30 ngày 1/4, thi thể em N.L.M. đã được tìm thấy ở khu vực giữa hồ. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Theo nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, vào khoảng 16 giờ 40 phút (1/4), nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Lộc, thị trấn Đồng Lộc rủ nhau xuống tắm ở hồ điều tiết nước đồng Cửa Ao, thuộc thôn Quần Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích của hồ rộng khoảng 2000 m2. Đây cũng là khu vực có đông người dân xuống tắm.

Tuy nhiên trong lúc bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia của hồ, nhóm bạn phát hiện em N.L.M. đã mất tích nên nhanh chóng tìm kiếm, đồng thời báo tin về cho gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình cùng nhiều người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đến 22h30 ngày 1/4, thi thể em N.L.M. đã được tìm thấy ở khu vực giữa hồ. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Được biết, nhà của M. ở tổ dân phố Bắc Mỹ, thị trấn Đồng Lộc. Em học sinh này là con trai cả trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh khó khăn. M. là học sinh chăm ngoan, học khá – thầy Trần Hảo (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lộc) thông tin với báo Hà Tĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-tinh-tam-ho-dieu-tiet-nuoc-mot-hoc-sinh-tu-vong-400562.html