Hà Tĩnh: Bố đau đớn chứng kiến con trai lớp 6 tử vong trước mặt mình khi đi tắm biển

Xã hội 22/04/2019 16:57

Trong lúc đi tắm biển cùng bố, một học sinh lớp 6 bị sóng cuốn dẫn đến đuối nước tử vong.

Sáng nay (22/4), trao đổi với báo chí, ông Đặng Thọ Liễu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 6 tử vong khi đi tắm biển.

Trước đó, vào chiều 21/4, em N.Đ.T (12 tuổi, học sinh Trường THCS Đặng Dung) cùng bố đi tắm biển ở huyện Lộc Hà.

Hà Tĩnh: Bố đau đớn chứng kiến con trai lớp 6 tử vong trước mặt mình khi đi tắm biển - Ảnh 1
Mặc dù bố cùng nhiều người khác cố bơi ra cứu nhưng nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Internet

Khi đang tắm, T. bị sóng cuốn ra xa bờ. Ngay khi phát hiện sự việc, bố em cùng nhiều người xung quanh nhanh chóng bơi ra cứu nhưng khi được đưa vào bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Chứng kiến cảnh con trai chết trước mặt mình, người cha vô cùng đau khổ, gần như ngã quỵ tại hiện trường.

Thời gian gần đây, vì thời tiết oi bức nên nhiều người đi bơi để hạ nhiệt, dẫn đến nhiều vụ tai nạn đau lòng, nhất là với trẻ em. 

Gần đây nhất, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/4, một nhóm học sinh Trường THCS Xuân Hòa, Thọ Xuân (Thanh Hóa) rủ nhau ra khu vực Đồng Lúc, xã Xuân Hòa để tắm ao.

Hà Tĩnh: Bố đau đớn chứng kiến con trai lớp 6 tử vong trước mặt mình khi đi tắm biển - Ảnh 2
Hai anh em sinh đôi tử vong khi tắm ao cùng các bạn - Ảnh: Internet

Trong lúc tắm, không may có hai học sinh bị đuối nước. Các em khác đã vội vàng tri hô mọi người đến cứu nhưng khi được đưa lên bờ, cả hai đều đã tử vong. Được biết, nạn nhân là Lê Văn Trung và Lê Văn Trường (sinh năm 2006, là anh em sinh đôi, đang học lớp 7 tại Trường THCS Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân).

Được biết, gia đình hai em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân may.

Bố mẹ nghèo khóc ngất bên thi thể hai con trai sinh đôi tử vong khi tắm ao

Bố mẹ nghèo khóc ngất bên thi thể hai con trai sinh đôi tử vong khi tắm ao

Vì trời nóng, một nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm ao. Do không biết bơi nên hai anh em sinh đôi đã bị đuối nước.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước học sinh đuối nước tắm biển chết đuối

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 55 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản