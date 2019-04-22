Trong lúc đi tắm biển cùng bố, một học sinh lớp 6 bị sóng cuốn dẫn đến đuối nước tử vong.

Sáng nay (22/4), trao đổi với báo chí, ông Đặng Thọ Liễu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 6 tử vong khi đi tắm biển.

Trước đó, vào chiều 21/4, em N.Đ.T (12 tuổi, học sinh Trường THCS Đặng Dung) cùng bố đi tắm biển ở huyện Lộc Hà.

Mặc dù bố cùng nhiều người khác cố bơi ra cứu nhưng nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Internet

Khi đang tắm, T. bị sóng cuốn ra xa bờ. Ngay khi phát hiện sự việc, bố em cùng nhiều người xung quanh nhanh chóng bơi ra cứu nhưng khi được đưa vào bờ thì nạn nhân đã tử vong.

Chứng kiến cảnh con trai chết trước mặt mình, người cha vô cùng đau khổ, gần như ngã quỵ tại hiện trường.

Thời gian gần đây, vì thời tiết oi bức nên nhiều người đi bơi để hạ nhiệt, dẫn đến nhiều vụ tai nạn đau lòng, nhất là với trẻ em.

Gần đây nhất, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/4, một nhóm học sinh Trường THCS Xuân Hòa, Thọ Xuân (Thanh Hóa) rủ nhau ra khu vực Đồng Lúc, xã Xuân Hòa để tắm ao.

Hai anh em sinh đôi tử vong khi tắm ao cùng các bạn - Ảnh: Internet

Trong lúc tắm, không may có hai học sinh bị đuối nước. Các em khác đã vội vàng tri hô mọi người đến cứu nhưng khi được đưa lên bờ, cả hai đều đã tử vong. Được biết, nạn nhân là Lê Văn Trung và Lê Văn Trường (sinh năm 2006, là anh em sinh đôi, đang học lớp 7 tại Trường THCS Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân).

Được biết, gia đình hai em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân may.

Bố mẹ nghèo khóc ngất bên thi thể hai con trai sinh đôi tử vong khi tắm ao Vì trời nóng, một nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm ao. Do không biết bơi nên hai anh em sinh đôi đã bị đuối nước.

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