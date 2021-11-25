Hà Nội xây dựng 3 kịch bản qua từng giai đoạn ứng phó từ 10.000 đến 100.000 ca nhiễm Covid-19

Xã hội 25/11/2021 20:40

Trong phương án đáp ứng thu dung điều trị 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19', Hà Nội thiết lập kịch bản ứng phó cho 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 với 10.000 ca mắc; Giai đoạn 2 với 40.000 ca mắc; Giai đoạn 3 với 100.000 ca mắc.

Theo thông tin từ VOV, hiện nay, Hà Nội có 7 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa, nặng, nguy kịch (1.000 giường), 2 cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhẹ, không triệu chứng (1.600 giường).

Theo phương án đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" mới được UBND TP.Hà Nội ban hành, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng sẽ được thực hiện tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, khách sạn, nhà nghỉ.

Theo đó, căn cứ vào thực trạng cơ cấu tổ chức giường bệnh, nhân lực tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, tạm dự kiến tỷ lệ người bệnh theo phân tầng điều trị trong thời gian tiếp theo như sau: 2% người bệnh nặng nguy kịch, 6% người bệnh mức độ vừa và 92% người bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

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Hà Nội sẵn sàng kịch bản 100.000 ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Internet

Trong phương án đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Hà Nội thiết lập kịch bản ứng phó cho 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 với 10.000 ca mắc; Giai đoạn 2 với 40.000 ca mắc; Giai đoạn 3 với 100.000 ca mắc.

Ở giai đoạn 10.000 ca mắc sẽ có 1.050 giường bệnh (1.010 giường điều trị tầng 2, 40 giường điều trị tầng 3).

Giai đoạn 40.000 ca mắc, có 3.600 giường bệnh (2.400 giường điều trị tầng 2, 800 giường điều trị tầng 3).

Giai đoạn 100.000 ca mắc, có 8.000 giường bệnh (6.000 giường điều trị tầng 2, 2.000 giường điều trị tầng 3).

Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm công tác thường trực cấp cứu, thu dung, theo dõi, điều trị bệnh nhân theo mô hình "tháp 3 tầng" và phương châm "4 tại chỗ".

Tầng 1: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh Covid-19 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng được tổ chức tại các địa điểm như trạm y tế, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn... Chỉ tiêu đáp ứng 92.000 giường theo dõi, điều trị.

Các cơ sở điều trị được kích hoạt với số giường bệnh tương ứng theo từng giai đoạn phù hợp với diễn biến dịch bệnh và số ca mắc.

Triển khai thực hiện thí điểm trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị F0 tại cộng đồng tại 5 quận, huyện: Long Biên quy mô 150 giường, Hoài Đức quy mô 300 giường, Sóc Sơn quy mô 200 giường, Thanh Trì quy mô 300 giường, Mỹ Đức quy mô 200 giường.

Sau khi triển khai thực hiện thí điểm tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.

Tầng 2: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh mức độ vừa tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố. Chỉ tiêu đáp ứng là 6.000 giường.

Tầng 3: Thu dung cách ly, điều trị người bệnh mức độ nặng và nguy kịch tại các bệnh viện tuyến thành phố, bệnh viện hạng 1 và các bệnh viện TƯ, Bộ, ngành. Chỉ tiêu đáp ứng 2.000 giường.

Việc phân tầng người bệnh thực hiện theo bảng kiểm, nhập liệu trên ứng dụng điều phối người bệnh Covid-19 trực tuyến để xác định chính xác tình trạng người bệnh, chuyển đến các cơ sở điều trị theo đúng phân tầng.

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Trong những ngày qua, ngoài việc ghi nhận hơn 600 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, số ca tử vong cũng từ 5 đến 15 ca. Đáng nói, trong số các trường hợp tử vong, có tỷ lệ người mắc đã tiêm 2 mũi vaccine chiếm khoảng 30%.

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Từ khóa:   Covid-19 Dịch bệnh ở Hà Nội Hà Nội

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