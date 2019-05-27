Hôm nay (27/5), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Quốc Hưng (SN 1990, ở Lào Cai) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tháng 2/2018, TAND TP. Hà Nội từng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 3 năm tù. Đến tháng 8/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng: Khoảng 22 giờ ngày 25/8/2016, Hưng cùng vợ là chị H. và con 7 tháng tuổi đứng ở đầu ngõ nhà bố vợ tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội để hóng mát.

Bị cáo Phạm Quốc Hưng - Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, Hưng bảo vợ vào nhà lấy quần áo để đưa con về. Khi chị H. bế con vào, Hưng đứng chờ ở đầu ngõ thì Hoàng Văn Tiến (SN 1964) và Nguyễn Hữu Toán (SN 1969, cùng trú ở xã Vĩnh Ngọc) đi chơi về qua.

Thấy Hưng là người địa phương khác, Tiến và Toán đến gây sự chửi bới và khiêu khích.

Hưng không muốn va chạm nên không nói gì mà bỏ đi ra hướng đường 23A. Thấy vậy, Tiến và Toán đuổi theo, vượt lên chặn đường và chửi Hưng.

Tiếp đó hai đối tượng xông vào đánh Hưng. Đúng lúc anh Nguyễn Ngọc Huy (em vợ Hưng) chạy xe máy chở chị H. bế con đi đến can ngăn và đẩy Hưng ra.

Dù chị H. vừa bế con vừa van xin: "Đây là chồng cháu, có gì các chú cho cháu xin", nhưng hai đối tượng vẫn tiếp tục lao vào đánh, nhặt gạch ven đường ném về phía vợ chồng Hưng đang bế con nhỏ.

Chị H. ôm con nhỏ xông vào can ngăn khiến cả hai mẹ con bị thương. Thấy vợ và con bị đánh, Hưng dùng dao nhọn mang theo để tránh tà cho con đâm Toán và Tiến.

Gây án xong, Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 26/8/2016, Hưng ra đầu thú. Về phía 2 nạn nhân, do mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Hưng mức án 3 năm tù giam.

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