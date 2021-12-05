Hà Nội sẽ phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học nếu phát hiện F0

Xã hội 05/12/2021 09:46

Khi phát hiện F0 trong trường, TP. Hà Nội yêu cầu toàn bộ trường sẽ tạm thời phong tỏa, lớp nào ở yên lớp đó.

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin, ngày 4/12, Sở Giáo dục và đào tạo và Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản liên sở hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi mắc, F1, F2.

Theo đó, khi phát hiện F0 tại trường học, cần kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch của nhà trường và báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. Sau khi nhận thông báo kết quả dương tính sẽ được yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

F0 sẽ được hướng dẫn di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời; hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Ngoài ra, yêu cầu phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó khi có F0. 

"Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K. Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại một lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0 theo chỉ định về dịch tễ", hướng dẫn nêu rõ.

 

Hà Nội sẽ phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học nếu phát hiện F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác là F1 thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của y tế địa phương; tổ chức cách ly F1 theo quy định.

"Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu test nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu hoặc dãy lớp học hoặc theo tầng lớp học. Trong đó, người có triệu chứng nghi mắc và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn. Người khác thì nên lấy mẫu xét nghiệm gộp 5-10.

Với F1 trong cộng đồng, cần lập danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp xúc gần và trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng", hướng dẫn liên sở quy định.

Về xử trí trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, hướng dẫn yêu cầu học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại trường ở nguyên tại chỗ. Trong lúc phong tỏa tạm thời, nguy cơ xảy ra lây nhiễm là rất cao, vì vậy cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học.

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