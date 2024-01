Hà Nội lạnh sâu, đã xuống dưới 10 độ C: Trẻ mầm non, tiểu học được nghỉ, cấp THCS - THPT chống rét đến trường

Trường Tiểu học B Thị trấn Văn Điển thông tin trên trang Fanpage vào 6h10: "Ngày hôm nay, thứ Ba (23/1/2024), do thời tiết ngoài trời dưới 10 độ C, các con được nghỉ học để đảm bảo sức khỏe".

Theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, nhiệt độ Hà Nội hiện là 9,9 độ C. Theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhiều trường tiểu học, mầm non thông báo cho học sinh nghỉ.

Nếu phụ huynh cho con nghỉ rét, cần báo cho giáo viên chủ nhiệm trước 7h50 để bếp ăn nhà trường cắt suất cơm trưa của con.

Ảnh minh họa: Internet

Với cấp THCS, THPT, học sinh vẫn phải đến trường bình thường. Để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh trong thời tiết rét đậm, trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình yêu cầu khi học sinh đến trường, thầy cô và phụ huynh nhắc các con cần lên lớp luôn. Nhà trường cho phép học sinh dưới 15 độ C không phải mặc đồng phục.

Khi tan học, phụ huynh cần đón con đúng giờ, tránh để con phải đợi lâu trong thời tiết lạnh giá. Phòng y tế của trường có đầy đủ thuốc và một số dụng cụ y tế để hỗ trợ học sinh kịp thời. Dừng các hoạt động tập thể ở ngoài trời để phòng chống rét và đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện giữ ấm cho học sinh khi đến trường, trường THCS Thành Công, quận Ba Đình đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện việc đảm bảo đủ ấm cơ thể và an toàn về sức khỏe cho học sinh khi đến trường và phòng chống dịch bệnh Đông Xuân.

Dẫn tin từ VTC News, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6h sáng 23/1, nhiệt độ Hà Nội đo tại Hà Đông là 9,9 độ C. Đây là mức nhiệt độ học sinh mầm non, tiểu học không phải đến trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo cơ quan khí tượng, sáng sớm 23/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An đã xảy ra rét hại; khu vực Hà Tĩnh có nơi trời rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.